Il Tempio adesso fa paura 

Tempio. Il settimo turno del campionato di Eccellenza, dell’altro ieri, è stato l’ultimo disputato con l’ora legale. Il Tempio è stato tra quelle squadre che ne ha tratto i maggiori benefici: non solo si è aggiudicato la vittoria, ma questa ha anche regalato il primo posto, in compagnia della Nuorese.

Lo spettacolo, come messo in luce nei servizi, ha subito le condizioni del terreno di gioco. Ciò è stato un vero peccato poiché in condizioni di campo asciutto, Tempio e Lanusei, vocate al bel gioco, avrebbero offerto sprazzi di buon calcio, sia a livello di squadra che di singoli. Giusto per dare a Cesare quel che è di Cesare, torniamo sul gol annullato al Tempio e realizzato, da una distanza inusuale, dal portiere Idrissi, su calcio da fermo, così recita il regolamento: il calcio di punizione fischiato per fuorigioco è indiretto; per validare il gol la sfera deve essere toccata da un secondo giocatore. Ciò non è avvenuto nel caso descritto, dunque onore al merito al secondo assistente dell’arbitro. In questo primo scorcio di campionato la compagine guidata da Giuseppe Cantara ha dimostrato grande affiatamento e compattezza di squadra, a cui va aggiunto il prezioso apporto di quei giocatori che per qualità tecniche o agonistiche danno quella spinta in più. Tra questi ha avuto un ruolo di primo piano Samuele Spano, in crescita partita dopo partita, sia nelle vesti di finalizzatore che di ispiratore.

