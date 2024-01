Il Tempio a Iglesias per salire sul podio 

Il Tempio per salire al terzo posto, l’Iglesias per dare continuità al successo di domenica sul Carbonia. Il Monastir per fare il vuoto. Oggi si giocano i recuperi delle tre partite di Eccellenza e Promozione non disputate (due) o non concluse lo scorso 6 gennaio a causa del maltempo. Per le gare da disputare per intero il calcio d’inizio è alle 15, mentre il secondo tempo di Guspini-Atletico Cagliari (match interrotto al termine del primo tempo sullo 0-0) comincerà alle 16. Ci sarà - ovviamente - un minuto di raccoglimento per Gigi Riva prima del via.

La scalata

Dopo la vittoria nel derby sul Carbonia targata Illario, l’Iglesias cerca un altro risultato di prestigio per allontanare definitivamente la zona calda e iniziare a lottare per i playoff. I rossoblù sono imbattuti da otto giornate, periodo durante il quale sono saliti dal terzultimo al nono posto, e hanno inanellato quattro vittorie consecutive.

Cerca un immediato riscatto il Tempio, sconfitto sabato 3-0 dalla Tharros e scivolato a -13 dall’Ilva capolista pur avendo due gare in meno (ha già riposato). L’obiettivo è risalire sul podio dopo essere stati sorpassati dall’Ossese, ora a +2. Arbitra Rosanna Barabino di Sassari.

La capolista

Nel girone A di Promozione la battistrada Monastir gioca in casa dell’ultima in classifica, il Gonnosfanadiga, dove a breve cominceranno i lavori per rifare il campo tuttora in terra battuta. La capolista cerca la sesta vittoria di fila in campionato, che vorrebbe dire +8 sul Castiadas secondo a undici giorni dallo scontro diretto.

«Affrontiamo una squadra con l’acqua alla gola che giocherà alla morte: noi dovremo fare altrettanto», afferma il difensore Pierluigi Porcu, «noi arriviamo bene alla partita, confortati dai risultati, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché sarebbe l’errore più grave. I risultati sono dalla nostra parte, però non dobbiamo cullarci sulla classifica e sui risultati precedenti». Il Gonnos è molto staccato dalle rivali (ha 4 punti) ed è ancora senza vittorie. Arbitra Igor Matteo Tidili di Cagliari.

Per la salvezza

Nell’altra sfida del gruppo, Guspini-Atletico Cagliari, c’è da giocare solo il secondo tempo: il primo si era chiuso sullo 0-0 senza particolari occasioni, complice il campo quasi impraticabile. Con una vittoria i padroni di casa passerebbero dal 12esimo al settimo posto, gli ospiti dal terzultimo al sestultimo. Arbitra Marco Spiga di Carbonia.

