Il tema del lavoro oggi a “Caffè corretto”  

Datori di lavoro che non trovano lavoratori, lavoratori che non trovano lavoro: è il tema di “Caffè corretto”, il programma di informazione in onda alle 8,30 su Radiolina. Questa mattina si parlerà anche di smart working e di infortuni. Ospiti di Maria Francesca Chiappe (foto) la giornalista Piera Serusi, il direttore Inail Sardegna Alfredo Nicifero, il responsabile comunicazione e marketing della fondazione Unimi Luca Maniscalco, la content editor Michela Marrocu e la consulente d’immagine Rossella Oppes.