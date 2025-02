Il telento di Roberto Ortu per il nuovo video di Joan Thiele 

Roberto Ortu (San Sperate, 33 anni) è un talento della regia applicata alla musica (e non solo). Ormai un marchio di fabbrica che le case discografiche scelgono per creare quell’immaginario visivo capace di supportare suoni e parole per la diffusione nelle piattaforme in streaming. Giusto un dato, per capirci: il suo (lavoro girato a Piscinas) per “Due vite” di Marco Mengoni aveva totalizzato un record, 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. In piena kermesse sanremese il suo nome e la sua arte tornano alla ribalta perché ora ha firmato il video del nuovo brano di una delle cantautrici più promettenti della scena europea, Joan Thiele. Artista che Ortu già aveva diretto sul set di “Proiettili”, il brano del 2022 in coppia con Elodie.

Ora Roberto Ortu ha guidato il set di “Eco”, la canzone con la quale Joan Thiele (nata a Desenzano del Garda il 21 settembre 1991) è in gara all’Ariston. Piccola nota: Thiele si pronuncia alla tedesca, Tìele.

Ortu, come nasce questa collaborazione artistica con Joan Thiele?

«Milano, 2019. La prima volta che Joan è venuta da me a dirmi “conosciamoci” è stata una sera da Antonio Marras».

Che scelta registica ha fatto questa volta per lei?

«Il video di “Eco” è frutto di un mindtrip tra il film “Notorious” di Hitchcock, “The Time is Now” dei Moloko. È la prima volta che Joan si presenta ad un pubblico massivo, e per iniziare a raccontarsi era necessario descrivere la sua zona di comfort ma anche la sua potenza ultima: i momenti di jamming con la sua band, imbracciare la chitarra ed emettere la sua eco».

Quale il vostro rapporto artistico e umano?

«Joan ha una grandissima cultura stratificata a più livelli. Sa di chitarre, amache, designers, luoghi remoti. Ha tre passaporti. Quindi potete immaginare che lavorare artisticamente con lei è un’eterna partita di tennis che non finisce mai. Bellissimi scambi».

Vuole ricordare ai nostri lettori quali sono stati i suoi recenti lavori importanti in campo musicale?

«Ultimamente ho lavorato con Marco Mengoni, Elodie ma sto esplorando la conoscenza delle scene underground sarde. Da quando il mio campo base è tornato ad essere Cagliari. Quindi sto cercando di capire cosa esiste intorno a me. C’è veramente tanto e direi di un bellissimo spessore».

Cosa si sta preparando a fare in futuro?

«Voglio gestire uno spazio che sarà un cinema con alcune persone amiche, sto preparando un film che sarebbe il mio primo, ma viene da una sublime ricerca già fatta da un curatore, vorrei studiare a fondo una disciplina sportiva e sto iniziando calisthenics. Ovvero la base della ginnastica artistica».

C’è tanta curiosità. Ci può o vuole dire qualcosa di più in merito al suo primo film?

«Non ancora perché è tutto sotto stretto riserbo».

E ci può svelare dove vorrebbe aprire il cinema?

«A Cagliari. C’è un luogo particolare dei miei sogni ma bisogna ancora capire con precisione la fattibilità. Più che altro perché c’è ancora una questione burocratica da chiarire».

RIPRODUZIONE RISERVATA