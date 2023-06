Il telelaser fa cilecca, multa nulla 

Non basta aver omologato, tarato e sottoposto a revisione periodica il telelaser. Perché una multa emessa con un apparecchio rilevatore di velocità a distanza risulti inattaccabile serve che gli operatori della polizia abbiano eseguito, al primo utilizzo, delle prove (ben venti) e certifichino in un verbale che non ci siano anomalie di funzionamento che superino un determinato range stabilito da una circolare ministeriale. Prove da ripetere ogni anno. A stabilirlo il giudice civile di Cagliari, Enzo Luchi, che dando, ragione all’avvocato Riccardo Martucci, ha annullato la sentenza del giudice di pace di Nuoro emessa nel novembre del 2019 che confermava un verbale per eccesso di velocità emesso dalla Polstrada di Nuoro sulla 131 dcn.

La multa

Un automobilista era stato “beccato” dalla polizia stradale di Nuoro mentre sulla statale 131 dcn, nel tratto vicino a Siniscola, dove il limite di velocità era di 80 chilometri all’ora, sfrecciava a quasi il doppio. La sanzione era stata pesantissima: 842 euro di multa e il ritiro della patente.

Il provvedimento era stato impugnato dall’automobilista che già davanti al Giudice di pace di Nuoro aveva portato le sue ragioni: il macchinario non era stato provato prima delle rilevazione contestata, e quindi non c’era la certezza del suo funzionamento genuino.

La circolare

A stabilire le prove di funzionalità un decreto ministeriale e una circolare che definisce il modus di utilizzo delle apparecchiature di misurazione della velocità. «Apparecchiature che oltre all’omologazione devono poi superare la verifiche iniziali, quelle annuali a cui deve seguire - spiega l’avvocato Martucci - venti prove di funzionamento, che nel caso di specie non erano state eseguite come stabilisce invece la circolare del ministero dell’Interno 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 7 agosto 2017».

La motivazione

Il giudice Luchi nella sua sentenza ricorda che le apparecchiature devono «essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. La verifica della funzionalità, pertanto, deve essere eseguita ai fini del primo utilizzo dell’apparecchio e di seguito ogni anno, per verificare quel singolo dispositivo presenti le caratteristiche del modello approvato e che le conservi». Non solo: «Per la peculiarità delle operazioni da eseguire, le rilevazioni compiute sugli utenti della strada sono incompatibili con l’attività di accertamento, sicché è vietata l’utilizzazione di tali risultanze ai fini dell’applicazione della sanzioni per violazione di norme di comportamento durante le operazioni di verifica».

RIPRODUZIONE RISERVATA