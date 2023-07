Ha distrutto il telefono a mazzate, davanti ai suoi ex pazienti in piazza. Il gesto simbolico è di Ugo Gaiani, medico di base che è andato in pensione dopo 39 anni. Finito il suo ultimo giorno in camice ha chiamato pazienti e amici per un rinfresco a Guastalla. Infine ha rotto in mille pezzi il telefono fisso dell'ambulatorio.