Il telecomando di un sex toy tra gli oggetti smarriti 

Credeva fosse il telecomando per un cancello automatico, invece era quello che inviava i comandi a un sex toy, gioco erotico smarrito forse da qualche turista alla scoperta del Parco deleddiano per l’Estate Galtellinese.

Il sindaco Franco Solinas, come accade per tanti oggetti smarriti, ha fatto un annuncio anche via social e ha invitato i proprietari a farsi avanti per recuperare quanto perduto. Non solo l’oggetto misterioso ma anche un cagnolino pechinese adulto con il manto bruno.

Il primo annuncio social recitava così: «Smarriti cane e telecomando. I proprietari si facciano sentire», con tanto di foto in allegato. Il post del primo cittadino di Galtellì ha attirato l'attenzione di tanti compaesani e non solo, perché il telecomando in questione è associato a un sex toy, il “gioco” per adulti utilizzato sia per l'autoerotismo sia nei rapporti di coppia con lo scopo di aumentare il piacere.

A segnalarlo al sindaco, sono stati vari cittadini, piuttosto sorpresi. Solinas ha ammesso di non essersi reso conto e di non conoscere l’attrezzo. In seguito ha modificato l'annuncio: «N.B.: Mi è stato segnalato da diverse persone che il telecomando è associato a un sex toy. Non ne conoscevo l'esistenza né la forma, ma, a seguito della segnalazione, procedo comunque con l'avviso per oggetto smarrito, come di consueto. Il proprietario potrà ritirarlo presso l'ufficio oggetti smarriti con la massima riservatezza».

Il telecomando si trova, dunque, negli uffici comunali e attende un legittimo proprietario che, nel borgo di Galte, si vocifera non si presenterà mai. Ad ogni modo, il sindaco ha deciso di trattare il ritrovamento come qualsiasi altro oggetto smarrito e ha garantito massima discrezione,quanto mai doverosa specie in casi come questi. Anche se nei luoghi deleddiani ovviamente è già scattato il totonomi. Il proprietario del telecomando è un turista o un galtellinese doc?

«Ancora in municipio non si è presentato nessuno, ma aspettiamo», dice Franco Solinas. «Certo è che a chi utilizza approcci sessuali naturali tutto questo non sarebbe successo».

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