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Orosei.
12 maggio 2026 alle 00:10

Il tedesco Swane è il signore degli scacchi

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Al Sardinia World Chess Festival un turno finale al cardiopalma: vince l’Open A il tedesco Frederik Swane. Il giovane Faustino Oro ottiene il titolo di Gran Maestro. Il Sardinia World Chess Festival ha regalato una settimana di emozioni senza deludere le aspettative della vigilia. L’ultimo turno domenica ha visto affrontarsi il numero uno da tabellone Ian Nepomniachtchi e il giovane prodigio Faustino Oro, entrambi con sei punti, che incalzavano Frederik Swane e Murali Karthikeyan, Il giovane argentino non riesce nell’impresa di battere il campione russo che però, contrariamente ai pronostici della vigilia, non si aggiudica il torneo ma si classifica al terzo posto con 7 punti su nove così come il secondo classificato, l’armeno Martirosyan. Vince il torneo A e si aggiudica il primo premio di 10.000 euro il tedesco Frederik Swane. Tra gli italiani in gara ottimo risultato per il Gm Lorenzo Lodici che si classifica, primo fra gli italiani, all’undicesimo posto e conferma il suo trend positivo da numero uno in Italia.

Il torneo, con una copertura mediatica internazionale ben oltre le aspettative, ha suscitato particolare interesse tra streamer, ma anche studiosi del settore come Luca Barillaro, maestro di scacchi e consulente finanziario, intervenuto a Orosei per condividere la sua esperienza professionale in cui applica le strategie del gioco al management, in un legame diventato indissolubile.

In chiusura del torneo sono arrivati anche i saluti del vescovo Antonello Mura.

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