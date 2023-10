Il tecnico ustionato: «Vivo per miracolo» 

Dentro il reparto assistenza della concessionaria Saba il forno di verniciatura si è letteralmente squagliato, le temperature che lunedì sera si sono sviluppate nell’officina sono state talmente alte da fondere anche il metallo. Una situazione pericolosa, descritta nelle prime relazioni dei Vigili del Fuoco. E ieri dentro l’officina sono arrivati gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia. Il dato ulteriore, rispetto a quanto rilevato subito dopo il pauroso incendio scoppiato intorno alle 19 di lunedì, è che l’episodio è stato classificato come incidente sul lavoro. La Procura di Tempio, che sino alla tarda serata di ieri non aveva aperto nessun fascicolo, attende la relazione del sopralluogo dello Spresal. È stata aperta una indagine amministrativa, il primo atto è stato il sopralluogo nell’officina della concessionaria di via Thailandia e le deposizioni di alcune persone presenti al momento dell’incidente.

Vivo per miracolo

Il testimone principale è la vittima dell’incendio, il tecnico Roberto Occhioni. Ieri l’uomo ha spiegato: «Sono vivo per miracolo. A un certo punto ho visto l’enorme fiammata uscire dal forno e non è stato più possibile avvicinarmi». Perché il rogo ha avvolto tutto. Occhioni ha raccontato che per una serie di fortunate circostanze non si è trovato vicino al forno di verniciatura al momento della deflagrazione, perché se si fosse trovato sulla traiettoria della fiammata sarebbe stato ustionato mortalmente. Il personale della Asl di Olbia ha potuto ricavare ben poco dal sopralluogo di ieri, le fiamme hanno distrutto tutto nell’officina. Per verificare eventuali violazioni delle misure antinfortunistiche saranno necessari ulteriori approfondimenti. Il dato rilevante e certo è che l’incendio ha creato una situazione estremamente pericolosa, anche dal punto di vista ambientale. La nube densa e nera che si è sviluppata e si allargata sulla zona industriale di Olbia è stata il risultato della combustione di sostanze tossiche e di diverse auto.

Le cause del rogo

I Vigili del Fuoco stanno cercando le cause dell’incendio che appare inspiegabile. La gestione dell’officina è sempre stata corretta e il personale aveva precise prescrizioni per muoversi in sicurezza. Ma qualcosa ha trasformato il forno di verniciatura in una bomba. I danni causati dall’incendio devono essere ancora quantificati ma sono nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

