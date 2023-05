Il tecnico Rassu: «Soddisfazione immensa» 

Dall’altra parte ovviamente regna la delusione, e qualche giocatore dell’Arborea mugugna per un episodio dubbio nel primo tempo. Ma prevale la sportività. «Abbiamo giocato molto bene», afferma l’esperto tecnico Virgilio Perra, «ma non è bastato». Commento condiviso dal presidente Franco Atzeni, che aggiunge: «Peccato per quella disattenzione finale, ma è stata una grande partita».

Pozzomaggiore. Riccardo Oggiano, attaccante dell’Usinese, l’aveva promesso alla panchina prima di entrare nel finale di gara: «Entro e segno». Detto, fatto. Primo pallone al 90’ e rete decisiva. Poco dopo arriva il triplice fischio dell’arbitro Dascola, con l’Usinese che vince 3-2 e fa festa insieme ai numerosi tifosi al seguito.

La felicità in campo

L’allenatore Gianmario Rassu è raggiante, ma rende merito anche agli avversari. «Una partita da categoria superiore. Bellissima», dice a caldo, «Usinese e Arborea, assieme al numeroso pubblico, hanno onorato il calcio. Noi ci abbiamo creduto sino alla fine». Sandro Panzali, direttore sportivo e architetto della squadra, sprizza a sua volta felicità: «Una soddisfazione immensa», esclama quasi commosso al pari del presidente Tonino Derosas, che tutti chiamano con affetto zio Tonino.

La tristezza sportiva

Dall’altra parte ovviamente regna la delusione, e qualche giocatore dell’Arborea mugugna per un episodio dubbio nel primo tempo. Ma prevale la sportività. «Abbiamo giocato molto bene», afferma l’esperto tecnico Virgilio Perra, «ma non è bastato». Commento condiviso dal presidente Franco Atzeni, che aggiunge: «Peccato per quella disattenzione finale, ma è stata una grande partita».

Dopo il successo

La competizione di Coppa Italia Promozione si ferma alla gara di Pozzomaggiore e non darà punteggio per i ripescaggi. Forse bisognerebbe pensare a soluzioni diverse, da discutere ovviamente a livello di Federazione nazionale. Restano comunque il premio pecuniario e il grande prestigio. Sabato alle 16, a Bonorva, ci sarà in ogni caso un prosieguo: è in programma la finale di Supercoppa sarda tra Usinese e Budoni, che ha vinto la Coppa Italia isolana di Eccellenza. «L’auspicio è che sia una straordinaria giornata di sport come questa», sottolinea Gianni Cadoni, presidente della Figc sarda, presente insieme al suo staff. Poi le premiazioni e il terzo tempo del dopo gara. Con pasta e birra per tutti.

