Il tecnico Greco: «Meglio che stia zitto» 

«Un commento sul finale di Pesaro? È meglio che stia zitto». Lo dice Alfonso Greco con un sorriso sarcastico. La notizia del ribaltamento di risultato ottenuto dalla Sambenedettese è arrivata quando erano già partiti gli abbracci in campo e sugli spalti.

«Inverosimile quello che è successo», aggiunge il tecnico, che poi ammette onestamente: «Noi non abbiamo fatto sicuramente una delle nostre migliori partite, a un certo punto eravamo concentrati su altro, sulle notizie che arrivavano da Pesaro». Adesso l’operazione più complessa: resettare tutto e prepararsi a vivere la doppia sfida dei playout. «Bisogna concentrarsi sullo spareggio ed essere pronti a salvare la categoria, abbiamo una settimana di sosta e speriamo di recuperare qualcuno dei giocatori con problemi fisici». Sono ben tre i rossoblù infortunati perché oltre a Nunziatini, che ha saltato le ultime due gare, ci sono anche Zambataro e Zanandrea, usciti anzitempo ieri dopo aver accusato alcuni problemi fisici. Tra rimpianti e recriminazioni, Greco puntualizza: «Alla lunga per come abbiamo giocato avremmo meritato la salvezza diretta, ma quando non sei bravo a chiudere il discorso nelle gare in cui puoi farlo, da ultimo sabato scorso col Gubbio, ecco che possono accadere anche queste cose».

In serata inoltre il presidente Stefano Udassi ha voluto esprimere sui social il proprio malcontento: «Rimaniamo perplessi, come società, per il modo in cui si è concluso il campionato», scrive il massimo dirigente, «auspichiamo che certe immagini, di dominio pubblico e a noi molto evidenti, siano oggetto di approfondimento adeguato e precisa revisione. Lo auspico perché ho sempre creduto nei valori dello sport e spero che anche stavolta abbiano la meglio su tutto».

Ora la Torres staccherà un paio di giorni e poi riprenderà ad allenarsi: prima sfida a Bra sabato 9 maggio, ritorno a Sassari il 16. «Ora testa, anima e corpo per mantenere la categoria».

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