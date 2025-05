Il tecnico dei quartesi Loi: «Ce la giocheremo in 180 minuti» 

La sensazione del dopo partita è quella dell’attesa accompagnata da un senso di disillusione. Il tecnico Andrea Loi è comunque soddisfatto della prova dei suoi: «Per 20 minuti si è visto un grande Sant’Elena e anche nella ripresa la gara l’abbiamo fatta noi creando situazioni di pericolo». Sul mancato sbilanciamento alla ricerca della vittoria l’allenatore spiega che «queste sono sfide da leggere nell’ottica dei centottanta minuti, non mi sembrava corretto rischiare tutto quando ci aspetta una gara di ritorno».

Nel frattempo la retrocessione dell’Atletico Uri potrebbe rendere inutile la sfida, valida per formare la griglia in caso di ripescaggi in Serie D. «Purtroppo siamo consapevoli che la formula del campionato è questa», sottolinea Loi, «vincere i playoff non dà alcuna certezza, ne prendiamo atto e andiamo avanti». Sul Tortolì, «abbiamo affrontato un’ottima squadra dotata di elevati valori tecnici, la sfida di ritorno sarà appassionante e lì ci giocheremo il tutto per tutto».

Simone Contu, autore del gol da corner per il Tortolì, spiega con sincerità: «È dall’inizio dell’anno che batto i calci d’angolo e provo a far gol. Mi è riuscito in una delle occasioni più importanti». La sfida «si è riequilibrata dopo che loro nei primi 20 minuti ci hanno “ucciso”. Poi noi ci siamo messi meglio, il pari ci ha dato fiducia. A essere sincero è stata una sfida che, da spettatore, non deve essere stata bella da vedere, troppo spezzettata». Per il ritorno in casa si aspetta un grande ambiente: «Mi auguro che tutto il paese si presenti al campo per sostenerci». E, aggiunge il capitano, «in ogni caso dobbiamo avere la coscienza a posto per aver fatto tutto il possibile per riportare Tortolì in Eccellenza dopo ben sei anni».

