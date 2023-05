il tecnico argentino fa sognare la gialeto 

Serramanna. L’attesa è stata lunga addirittura 13 anni: finalmente la Gialeto ha ritrovato la Promozione dopo aver giocato anche in serie D. La squadra allenata dall’argentino Mariano Ruggiero ha dominato il girone B di Prima categoria: ventidue vittorie su ventisei gare, due pareggi e altrettante sconfitte; secondo miglior attacco con 53 reti e miglior difesa (15 gol subiti). Addirittura diciassette i punti di vantaggio sul Vecchio Borgo Sant’Elia, seconda della classe, e venti sul Decimoputzu, terzo. Gran merito va al tecnico argentino che è entrato nella storia della Gialeto per aver vinto due campionati da allenatore con i rossoverdi; inoltre, è stato l’unico ad aver vinto sia nel ruolo di tecnico che da giocatore.

Il tecnico è stato uno dei primi argentini ad essere sbarcati in Sardegna nei campionati dilettanti. «Sono arrivato in Sardegna nel 2001», racconta, «tramite mia sorella che giocava a pallavolo a Serramanna. Nel 2003-04, con la Gialeto ho vinto il campionato di Promozione. Poi ho giocato con Sanluri vivendo la scalata dalla Seconda categoria alla Promozione».

Ora il secondo campionato vinto da allenatore, sempre con la Gialeto con cui aveva ottenuto il salto dalla Seconda alla Prima. «Questa promozione è stata inaspettata. Siamo partiti in punta di piedi con una rosa giovane di 24 calciatori di cui 18 del posto. Alla sconfitta dell’esordio hanno seguito undici vittorie di fila. Era doveroso: a Serramanna sono stato accolto come un figlio».

Nella Gialeto gioca anche il figlio dell’allenatore, Federico, 24 anni, difensore centrale che ha realizzato ben otto reti. È anche molto tecnico e ha la grinta del padre. Ma per motivi di studio rinunciato a giocare in categorie superiori. In precedenza ha militato con Torres, Monastir, Guspini e Frassinetti.