Il tecnico Amelia e la sua Olbia 

Olbia. Doppia presentazione a Olbia per l’Olbia: protagonisti Marco Amelia e la Coppa Italia. Domani la sala stampa del “Nespoli” riaprirà le porte per l’introduzione del nuovo tecnico dei bianchi, che verrà affidata presumibilmente a Ninni Corda, responsabile per il progetto sportivo dei galluresi.

Amelia presenterà poi il debutto stagionale del giorno dopo, in programma al “Nespoli” alle 18, nel turno preliminare di Coppa contro la neo promossa Ilvamaddalena, avversaria anche all’esordio nel campionato di Serie D l’8 settembre. E chissà che, per allora, la squadra sia finalmente al completo. La formazione vista nei test estivi contro il Borgomanero, sconfitta 2-1 il 13 agosto con reti di Cristian Anelli e Stefano Pani, e il Budoni, piegata 1-0 mercoledì a Olbia con gol di Riccardo Santi, non lo era, vuoi anche per la rivoluzione nello staff tecnico e nella rosa dei giocatori che la retrocessione e il restyling societario hanno comportato. Eccezion fatta per le conferme del capitano Luca La Rosa e di Christian Arboleda, il mercato ha cambiato volto all’Olbia, che in settimana ha ufficializzato l’arrivo del 24enne centrocampista Gianmarco Staffa e la promozione in prima squadra dall’Under 17 dell’esterno Alessandro Bertini.

Attesi nelle prossime ore gli annunci riguardanti gli ingaggi dell’esperto difensore Manuel Gonzalez, argentino con doppia cittadinanza croata (classe 1991 e oltre 150 presenze in D tra Fasano, Taranto, Gelbison, Trapani e Campobasso), del collega di reparto Matteo Lucarelli, 23enne figlio d’arte di Alessandro e nipote di Cristiano, e del portiere scuola Milan Salvatore Di Chiara, classe 2004. In arrivo ci sarebbero due attaccanti dal Sud America e un terzo portiere. Quanto forti lo dirà il campionato. Che, stando alle intenzioni della proprietà svizzera targata SwissPro, l’Olbia dovrà vincere.

