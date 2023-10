Il teatro torna dopo otto anni 

«Ogni cosa al suo posto». Così dice il Comune di Macomer sulla riapertura della storica sala cinema e teatro Costantino, chiusa il 29 dicembre del 2015 dai proprietari per una situazione ritenuta insostenibile per l’alta tassazione comunale. Il fatto aveva scatenato tensioni politiche, manifestazioni di piazza e scontri in Consiglio. L’attuale maggioranza ha indicato la riapertura nel programma elettorale. Dopo una trattativa, l’accordo tra il Comune e i proprietari della storica sala che hanno deciso di proporre un progetto culturale con il Cedac, il circuito di spettacolo più importante in Italia. La riapertura è un grande evento, accolto con favore dal territorio.

Le reazioni

«È la prima visibile conquista di questa amministrazione - dice Fabiana Cugusi, assessora alla Cultura - in soli quattro mesi, con un lavoro corale determinato, siamo arrivati a un preciso obiettivo». Ancor più soddisfatto il sindaco Riccardo Uda: «Credo che l’intera comunità gioisca su quanto accade di positivo in questi giorni, perché si stava andando incontro alla decadenza sociale». Tra i proprietari c'è Mariano Barria, assessore allo Sport. Conflitto di interessi? «Assolutamente no - precisa il sindaco - il locale ci è stato concesso in uso gratuito e il Comune pagherà l’utilizzo e quanto altro. Tutto è contenuto nell’accordo».

Il programma

Prevista anche la programmazione cinematografica. Con il Cedac via il 9 novembre: c’è “Il marito invisibile” con Marina Massironi e Maria Amelia Monti. Il 18 dicembre musica gospel con “Florida Fellowship super Chir”. Il 13 gennaio “Pourparler” con Annagaia Marchioro; il 25 gennaio “Sola” con Stefania Secci Rosa, Carol Mello, Andrea Lai, Fabrizio Lai e Simone Soro. Il 4 febbraio “Vicini di casa” con Alessandro Acciai, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Amanda Sandrelli. Il 25 febbraio “L’onesto fantasma” con Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti e Fausto Sciarappa. L’8 marzo “Le volpi” con Antonello Attili, Giorgio Colangeli e Luisa Merloni. Il 16 marzo “Che fine ha fatto Ulisse” con Andrea Tedde. Il 26 marzo “Dervish”, danza con Ziva Azazi. Il 7 aprile “Ima” con Lara Nallo, Valentin Durand, Evelien Jansen, Paolo Piancastelli e Gocalo Reis. L’8 maggio “Rumba” con Ascanio Celestini e il 16 maggio “Perfetta” con Geppi Cucciari.

