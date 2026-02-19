Il teatro sardo fa casa (Saddi) a Pirri  

Un invito simbolico ad “aprire l’armadio” del teatro per liberare storie, visioni e forme sceniche spesso ai margini dei circuiti più visibili ma centrali nel racconto del presente. Da stasera al 7 marzo a Casa Saddi, in via Toti a Pirri, torna “L’altra rassegna”, il progetto dedicato al teatro contemporaneo firmato Teatro dallarmadio. Tredici appuntamenti, interamente ospitati negli ambienti intimi e polifunzionali di Casa Saddi, costruiscono un percorso che attraversa linguaggi, forme e immaginari della scena contemporanea: corti teatrali e spettacoli integrali, nuove produzioni, azioni performative e momenti di incontro ravvicinato tra artisti e pubblico.

La rassegna si apre oggi alle 20.30 con il debutto di “Oroscopo dei Santi de La Super Santa”, azione performativa ideata e interpretata da Vanessa Aroff Podda: un rito ironico e partecipato che intreccia devozione popolare e linguaggio oracolare, aprendo uno spazio di ascolto condiviso. Alle 21 Abaco Teatro presenta “Le Topastre”, con Marta Proietti Orzella (anche drammaturgia e regia), Carla Orrù e Antonio Luciano. Lo spettacolo propone una sequenza di brevi monologhi ispirati a Benni, Atzeni e Copi. Domani si inizia alle 18 con Teatro d’Inverno e “Un amore di suora” di Massimiliano Fois, con Elisabetta Dettori (anche adattamento e regia). Al centro la storia di Rebecca, suora di clausura in viaggio verso la libertà interiore dopo 23 anni di isolamento. Alle 19 Nero Teatro, in collaborazione con Tda, propone “5x5x5”di e con Massimo Melis. Il corto, tratto dal quinto passo di Sergio Atzeni, ha per protagonista un narratore sgrauso che in cagliaritano racconta vicende dimenticate ma attualissime, accompagnato da birra e pantofole. Domenica. Alle 18 arriva “Wet Floor” de L’Effimero Meraviglioso, regia di Maria Assunta Calvisi, affronta il rapporto tra informazione, social media e fake news attraverso l’incontro/scontro tra un addetto alle pulizie e un giornalista di successo. Testo di Fabio Pisano, in scena Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis. Alle 19 Francesca Falchi, in collaborazione con Tda, presenta “Donna AD H(alta) D(igeribilità)”, monologo ironico e toccante scritto e interpretato dalla stessa Falchi, con contributo musicale “a sentimento” di Herbert Stencil. Lo spettacolo racconta la scoperta dell’ADHD femminile in età adulta, tra autoironia e rivendicazione della neurodivergenza come forza generativa.

Venerdì 27 febbraio, alle 20.30, debutta “Skoncerto PPP”, viaggio musicale e letterario nell’universo pasoliniano di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia. Alle 21 Anfiteatro Sud presenta “Tutto tranne Gramsci” con Marta Proietti Orzella e regia di Susanna Mameli, liberamente ispirato a “Le donne di casa Gramsci” di Mimma Paulesu Quercioli. La vicenda è raccontata dal punto di vista intimo di Teresina, sorella minore di Antonio Gramsci. Sabato 28 febbraio, alle 18, Rossolevante propone “S’Abbistada” di e con Juri Piroddi: un attacco contro il sistema astratto che chiamiamo “tempo”, tra domande aperte e poche risposte. Alle 19 il Teatro Tragodia porta in scena “Lianora Reina” con Daniela Melis, Giuseppe Onnis e Ulisse Sebis, regia di Virginia Garau. Lo spettacolo esplora la figura della giudicessa di Arborea.

Sabato 7 marzo, alle 18, Spazio T presenta “Rut” di Christoph Nix, regia di Nicola Bremer, con Chiara Murru in scena. Alle 19 La Maschera propone “Filastarocca” di e con Daniele Pettinau: un viaggio nel mistero dei tarocchi e delle 22 carte degli Arcani maggiori tra teatro, musica e improvvisazione. Alle 20, La Super Santa chiude la rassegna con “Benedizione laica per tempi scomodi”. (red. spet.)

