VaiOnline
Palcoscenico.
20 febbraio 2026 alle 00:17

Il teatro sardo fa casa (Saddi) a Pirri  

Da stasera al 7 marzo va in scena “L’altra rassegna” con 13 appuntamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un invito simbolico ad “aprire l’armadio” del teatro per liberare storie, visioni e forme sceniche spesso ai margini dei circuiti più visibili ma centrali nel racconto del presente. Da stasera al 7 marzo a Casa Saddi, in via Toti a Pirri, torna “L’altra rassegna”, il progetto dedicato al teatro contemporaneo firmato Teatro dallarmadio. Tredici appuntamenti, interamente ospitati negli ambienti intimi e polifunzionali di Casa Saddi, costruiscono un percorso che attraversa linguaggi, forme e immaginari della scena contemporanea: corti teatrali e spettacoli integrali, nuove produzioni, azioni performative e momenti di incontro ravvicinato tra artisti e pubblico.

Fine settimana

La rassegna si apre oggi alle 20.30 con il debutto di “Oroscopo dei Santi de La Super Santa”, azione performativa ideata e interpretata da Vanessa Aroff Podda: un rito ironico e partecipato che intreccia devozione popolare e linguaggio oracolare, aprendo uno spazio di ascolto condiviso. Alle 21 Abaco Teatro presenta “Le Topastre”, con Marta Proietti Orzella (anche drammaturgia e regia), Carla Orrù e Antonio Luciano. Lo spettacolo propone una sequenza di brevi monologhi ispirati a Benni, Atzeni e Copi. Domani si inizia alle 18 con Teatro d’Inverno e “Un amore di suora” di Massimiliano Fois, con Elisabetta Dettori (anche adattamento e regia). Al centro la storia di Rebecca, suora di clausura in viaggio verso la libertà interiore dopo 23 anni di isolamento. Alle 19 Nero Teatro, in collaborazione con Tda, propone “5x5x5”di e con Massimo Melis. Il corto, tratto dal quinto passo di Sergio Atzeni, ha per protagonista un narratore sgrauso che in cagliaritano racconta vicende dimenticate ma attualissime, accompagnato da birra e pantofole. Domenica. Alle 18 arriva “Wet Floor” de L’Effimero Meraviglioso, regia di Maria Assunta Calvisi, affronta il rapporto tra informazione, social media e fake news attraverso l’incontro/scontro tra un addetto alle pulizie e un giornalista di successo. Testo di Fabio Pisano, in scena Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis. Alle 19 Francesca Falchi, in collaborazione con Tda, presenta “Donna AD H(alta) D(igeribilità)”, monologo ironico e toccante scritto e interpretato dalla stessa Falchi, con contributo musicale “a sentimento” di Herbert Stencil. Lo spettacolo racconta la scoperta dell’ADHD femminile in età adulta, tra autoironia e rivendicazione della neurodivergenza come forza generativa.

Prossimo weekend

Venerdì 27 febbraio, alle 20.30, debutta “Skoncerto PPP”, viaggio musicale e letterario nell’universo pasoliniano di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia. Alle 21 Anfiteatro Sud presenta “Tutto tranne Gramsci” con Marta Proietti Orzella e regia di Susanna Mameli, liberamente ispirato a “Le donne di casa Gramsci” di Mimma Paulesu Quercioli. La vicenda è raccontata dal punto di vista intimo di Teresina, sorella minore di Antonio Gramsci. Sabato 28 febbraio, alle 18, Rossolevante propone “S’Abbistada” di e con Juri Piroddi: un attacco contro il sistema astratto che chiamiamo “tempo”, tra domande aperte e poche risposte. Alle 19 il Teatro Tragodia porta in scena “Lianora Reina” con Daniela Melis, Giuseppe Onnis e Ulisse Sebis, regia di Virginia Garau. Lo spettacolo esplora la figura della giudicessa di Arborea.

Sabato 7 marzo, alle 18, Spazio T presenta “Rut” di Christoph Nix, regia di Nicola Bremer, con Chiara Murru in scena. Alle 19 La Maschera propone “Filastarocca” di e con Daniele Pettinau: un viaggio nel mistero dei tarocchi e delle 22 carte degli Arcani maggiori tra teatro, musica e improvvisazione. Alle 20, La Super Santa chiude la rassegna con “Benedizione laica per tempi scomodi”. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il giallo

Morta in casa, resta il mistero

I Ris cercano prove del possibile omicidio della 96enne a Villasor 
Luigi Almiento
Il delitto

L’assassino di Tonino ha ucciso il Carnevale

Orani scivola nel lutto: il ricordo del paese e l’ira di don Borrotzu: «Non si trovano mai colpevoli» 
Simone Loi
Le indagini.

Un agguato senza scampo

Fabio Ledda
Pace a Gaza

Trump: per il Board soldati da 5 Paesi, sorveglierà l’Onu

«Qualcuno fa il furbo ma aderirà» Fondi per 17 miliardi, 10 dagli Usa 
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives for the royal family's traditional Christmas Day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk, eastern England on December 25, 2022. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Il caso

Arrestato Andrea, re Carlo lo scarica

Scandalo Epstein: l’ex principe  è accusato di abuso d’ufficio 
Si moltiplicano i piani per le rinnovabili ma trovare i documenti è un’impresa anche per i professionisti

Un muro di gomma sul Tyrrhenian Link

Eolico off shore secretato ad Alghero: sul progetto Mistral c’è una diffida dei comitati 
Lorenzo Piras