Il teatro punta sulla provincia con Abaco 

Una variegata serie di proposte artistiche, che spaziano dal cinema agli spettacoli teatrali per adulti e bambini, dalle mostre fotografiche ai laboratori creativi fino al book sharing. La vibrante atmosfera culturale del Teatro comunale Maria Carta di Villaspeciosa si prepara ad accogliere la nuova Stagione febbraio/aprile 2024, un evento tanto atteso quanto ricco di spunti e proposte, che si inserisce nell'ambito del progetto Arte & Sostenibilità promosso da Abaco Teatro. Il teatro, che si conferma come un fondamentale crocevia di incontri e scambi culturali, si appresta a sollevare il sipario su una serie di spettacoli, laboratori e iniziative collaterali, con l'obiettivo di offrire un'esperienza culturale trasversale.

Cartellone

Da domenica 18 febbraio a domenica 21 aprile, il via ad un cartellone che attinge a temi e autori del passato e del presente, come la riscrittura cinematografica di Emanuele Trullu del personaggio di “Ugolino” (il 18) e Paolo Carboni con il suo film “Polvere” sempre il 18. Spettacoli che puntano dritto al cuore di argomenti essenziali per approfondire in modo consapevole la storia e gli accadimenti che hanno segnato la sorte dei popoli, come il fenomeno dell’emigrazione e la resistenza partigiana con “Colpevoli di viaggio” di Bocheteatro (10 marzo) e “L’ultimo addio - lettere dalla resistenza” di Abaco, 21 aprile. E ancora allestimenti che scandagliano il presente trattando temi come la salvaguardia del pianeta con “Cappuzzetto Rozzo” di Abaco (7 aprile), o si inoltrano fra i tesori identitari della nostra isola nello spettacolo “Grazia Deledda - tra fantasia e realtà” (24 marzo) prodotto da Abaco Teatro e La Maschera. La stagione non tralascia poi di percorrere le sfumature più intime connesse alle esperienze e al valore della vita e della morte come nel caso di “Tutti dormono sulla collina” (9 marzo) da Edgar Lee Masters e Fabrizio De André, quale esito scenico del Laboratorio teatrale di Villaspeciosa. E poi spazio all’illusionismo con Alfredo Barrago e il suo “Una vita da mago” (25 febbraio) e un grande omaggio allo scrittore Sergio Atzeni con “…Io non lo so cosa sia giusto...” (14 aprile) prodotto dal Teatro del Segno. «Siamo pienamente soddisfatti della risposta di un pubblico sempre più attento e aperto anche alle attività collaterali - commenta la direttrice artistica Rosalba Piras - a dimostrazione che la diffusione della cultura paga sempre in termini di crescita di conoscenze ed esplorazione di nuove opportunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA