VaiOnline
Actores Alidos.
08 febbraio 2026 alle 00:10

Il teatro per i piccoli da oggi a Cagliariinsieme al Tragodia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una nuova stagione di spettacoli, tutti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie: al Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, in via Sant’Avendrace 100, riparte la rassegna Il Teatro delle Meraviglie della compagnia Actores Alidos. Si comincia oggi alle 17, con “Baracca e Burattori con Alice” del Teatro Tragodia.

Ispirato ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, dove il tempo nella variopinta e surreale landa viene scandito dal ticchettio di un orologio, lo spettacolo reinventa il teatro dei burattini con attori sul palco e una scenografia in costante movimento. Affrontando tematiche come la crescita, l'amicizia e il rispetto reciproco tra ironia e creatività, piccoli e famiglie vengono coinvolti in un viaggio poetico e intrattenente. Regia di Virginia Garau, che è anche una delle interpreti insieme a Daniela Melis e Ulisse Sebis.

La rassegna proseguirà fino al 29 marzo, con le prossime date in programma che vedranno in scena “Al lupo, al lupo!” di Ndaipori Teatro e Theatre en Vol (15 febbraio), “C'era una volta Cenerentola” di Actores Alidos (22 febbraio), “Lola e l’uovo d’oro” de La Botte e il Cilindro (1 marzo), “Pinocchio, una bugia vera” di Teatro Fuori Rotta (8 marzo), “Rime allo sbando” di Actores Alidos con Pino Costalunga e “Wake-Up!” di Maimè e Le Voci di Astarte (22 marzo), per concludersi infine con un'ultima produzione di Actores Alidos, “Era ora!”. (e. m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 