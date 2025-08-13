VaiOnline
Cultura.
14 agosto 2025 alle 00:48

Il Teatro Massimo vivrà tutti i giorni 

Gestione per 25 anni a Cedac e Jazz in Sardegna, sì della Giunta comunale 

Per il momento è un progetto. Già avanzato, dopo il primo ok della Giunta comunale, ma ancora da definire nei particolari con le associazioni teatrali che lo hanno ideato (Cedac e Jazz in Sardegna, leggi Valeria Ciabattoni e Massimo Palmas) e gli uffici comunali prima dell’ok definitivo del Consiglio comunale (verosimilmente a settembre). Il cuore, naturalmente, saranno le attività culturali, quelle che negli ultimi quattro anni hanno fatto registrare numeri (di pubblico e spettacoli da record); ma poi ci saranno un ristorante per una sessantina di coperti, giù nel foyer, aperto mattina e notte (fino a mezzanotte), e un locale-bar, per un’altra trentina di posti a sedere, sulla terrazza, al primo piano. Obiettivo: trasformare (non prima di un anno, almeno) il Teatro Massimo uno spazio culturale nuovo, aperto alla città, da vivere dalla mattina sera.

Novità

Lo strumento con cui Palazzo Bacaredda, Cedac e Jazz in Sardegna illuminano Cagliari si chiama partenariato speciale pubblico-privato, una novità assoluta per la città: il Comune, proprietario del Teatro, concede per 25 anni la gestione alle due associazioni in cambio di importanti «investimenti materiali e immateriali», si legge nella delibera di Giunta. Tradotto: manutenzione ordinaria e straordinaria, rifunzionalizzazione degli spazi, un rilevante piano di assunzioni, rafforzamento dell’offerta culturale al servizio della città. Con un obiettivo: superare quota 77mila spettatori paganti già al terzo di partenariato. Solo per avere un’idea, nell’ultimo anno la gestione del Massimo targata Cedac-Jazz in Sardegna, una delle più illuminate degli ultimi tempi, ha “prodotto” grazie a un’offerta culturale di ampio respiro la cifra record di poco meno di 61mila spettatori paganti. Numeri che hanno fatto del Massimo il più importante teatro della Sardegna. «Il Comune ha deciso di sperimentare questo nuovo strumento di partenariato per la gestione di teatri e spazi culturali d’arte, già utilizzato con successo in altre realtà», spiega l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. «Il Teatro Massimo è il primo per il quale si sta per concludere la procedura di partenariato, ma sono avviati anche iter per la gestione dell’ex Vetreria e dell’Exmà. Siamo convinti che questa formula sia vincente e possa aiutare i teatri e i centri culturali a crescere», aggiunge.

Obiettivi

Il Teatro Massimo, dunque, si prepara a cambiare pelle: i successi internazionali, le storie ribollenti, le riflessioni ardite sul vivere andate in scena negli ultimi quattro anni hanno fatto dello spazio di via De Magistris il più importante spazio teatrale della città e della Sardegna (riaperto sedici anni fa dopo uno lunghissimo stop di 27 anni). I nuovi interventi renderanno possibile una programmazione continua anche di attività culturali collaterali, mostre, presentazioni di libri, incontri, e uno spazio aperto tutti i giorni, tutto il giorno. ( ma. mad. )

