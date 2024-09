Il Teatro Massimo lancia le anteprime: c’è Carlotta Vagnoli 

Carlotta Vagnoli sbarca nell'Isola e propone una galleria di ritratti al femminile con “Le solite stronze”: la scrittrice e speaker radiofonica sarà protagonista domenica 20 ottobre alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna “Pezzi Unici” firmata CeDAC Sardegna.

Un viaggio tra eroine della letteratura – da Emma Bovary a Anna Karenina, alla capricciosa e ribelle Catherine Earnshaw di “Cime Tempestose” – e figure iconiche del presente come Michela Murgia: Carlotta Vagnoli «porta a teatro un monologo originale che sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale, e di come chi non corrisponde allo stereotipo della brava donna “angelo del focolare” sia tacciata di essere una stronza. In un mondo fatto a misura d’uomo, anche essere una stronza diventa una questione di sopravvivenza».

“Le solite stronze” è il titolo ironico e provocatorio di un coinvolgente one-woman-show, con drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla (produzione Mismaonda) in cui l'autrice di “Maledetta Sfortuna”, “Poverine” e “Memoria delle mie puttane allegre”, e del romanzo “Animali Notturni”, mette l'accento sugli stereotipi e i pregiudizi, eredità di una arcaica civiltà patriarcale, che tendono a imprigionare le donne in definizioni e ruoli marginali.

