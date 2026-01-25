Il Teatro Massimo apre ai bambini da 0 a 3 anni  

Il Teatro Massimo di Cagliari apre le porte ai più piccoli con la mini rassegna “Teatro su misura 0-3”, con spettacoli dedicati a bambine e bambini da 0 a 3 anni, insieme ai loro genitori, grazie ad una programmazione mirata, con pièces pensate per affascinare, coinvolgere e incuriosire un pubblico di giovanissimi, sposando la dimensione educativo-pedagogica ed esperienziale del teatro, con il piacere e la libertà del gioco. Un progetto firmato CeDAC che mira a trasformare il Teatro Massimo in uno spazio ulteriormente inclusivo, offrendo alle bambine e ai bambini, fin dalla primissima infanzia, la possibilità di fruire di spettacoli e performance costruiti su misura dei più piccoli, per offrire un viaggio immersivo, attraverso immagini e suoni capaci di risvegliare la fantasia attraverso lo stupore e la meraviglia che solo il teatro sa donare.

“Teatro su misura 0-3” inizia con due progetti che riguardano specificamente la dimensione della crescita e l'universo infantile: “LàQua” del Teatro Koreja che traduce in canto i primi tentativi di vocalizzazione, in una performance poetica e avvolgente in cui la parola si fa musica e “Casa” de La Baracca che racconta un incontro e la costruzione di un'abitazione che è insieme rifugio, spazio accogliente, punto di partenza e di arrivo. In scena oggi e domani dalle 16 (accoglienza dalle 16.30 – inizio spettacolo alle 17) “LàQua” è una pièce delicata e poetica, un piccolo inno alla vita. “Casa” è invece in programma giovedì 26 febbraio dalle 16 (accoglienza dalle 16.30 – inizio spettacolo alle 17), attinge all'immaginazione per tracciare i contorni di una dimora e insieme il dialogo tra generazioni.

Biglietti: 15 euro per nucleo familiare.

