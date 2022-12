Il Teatro Lirico va in Oman e festeggia i primi 30 anni  

Una prima volta prestigiosa e sentita, pronta a essere celebrata. Il Teatro Lirico di Cagliari debutterà il 5 gennaio alla Royal Opera House di Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman, con una delle sue produzioni più apprezzate, ovvero “L’elisir d’amore” melodramma giocoso in due atti su libretto di Felice Romani e musica di Gaetano Donizetti: la direzione sarà affidata al maestro Jordi Bernacer. Il giorno seguente sarà la volta del concerto di Gala dal titolo “Opera Hits!”, con la direzione di Gaetano Lo Coco, una sapiente commistione delle opere predilette del repertorio lirico, si va da Giuseppe Verdi allo stesso Donizetti passando per Giacomo Puccini e Georges Bizet, con particolare focus sul melodramma ottocentesco.

L’anniversario

Un momento fondamentale per il Teatro Lirico, di cui nel 2023 ricorrono i trent’anni di attività, annunciato ieri proprio sul palcoscenico in presenza del sovrintendente Nicola Colabianchi, del sindaco Paolo Truzzu in veste anche di presidente della Fondazione del Teatro Lirico e di Eugenio Giorgetta che si occupa degli allestimenti. Il tutto arricchito da un'atmosfera soffusa resa ancora più pacata dall’esibizione di Luca Soru, primo violino dei secondi del Lirico, e di Svetlana Tsoneva, violino di fila, che si sono cimentati nel duetto dei fiori da “Lakmé” di Léo Delibes. «Stiamo lavorando a questo progetto da oltre due anni», le parole di Nicola Colabianchi. «Ci siamo confrontati tante volte con Umberto Fanni, direttore artistico della Royal Opera House, su quale opera portare, gli ho fatto varie proposte e alla fine la scelta è ricaduta proprio su “L’elisir” di Donizetti perché è un'opera dinamica e solare che entusiasma». Entusiasmo a cui si aggiunge raffinatezza: i due tratti distintivi delle compagini artistiche del Lirico. «Questo è un evento straordinario», ha aggiunto Truzzu, «che si inserisce nell'obiettivo di internazionalizzazione del Teatro. Sarà una grandissima occasione per mostrare al sultanato una delle eccellenze della nostra città». Un’eccellenza dietro cui si cela un impegno notevole come sottolineato da Eugenio Giorgetta. «Dietro le quinte c’è un mondo affascinante da cui nasce tutto. È un universo variopinto, una sorta di formicaio impazzito che regala continue emozioni. Nel 2023 celebreremo i trent'anni di attività del Lirico ma, oltre a celebrare questo momento, voglio pensare a come sarà il teatro tra trent’anni: sicuramente ancora più competitivo in termini qualitativi e sempre più proiettato verso una grafica con proiezioni e ologrammi».

Il futuro

E se si parla di futuro, quello del Lirico sarà ricco di novità tra cui l'inaugurazione nel 2023 del nuovo teatro dedicato a Carmen Melis, insegnante di Renata Tebaldi, con ingresso nel Parco della Musica. Un futuro che passa per due serate di spicco davanti al pubblico omanita, in uno scenario pronto a sognare all’insegna di versi intramontabili: «M’ama! Sì, m’ama lo vedo. Un solo istante i palpiti del suo bel cor sentir». Un solo istante dove scorgere una furtiva lacrima e perdersi nella musica.