Il Teatro Lirico sposa editoria e calcio 

Amare l'arte e la cultura significa far sì che vengano diffuse a più persone possibili, in ogni contesto e circostanza. E proprio questo rappresenta l'obiettivo del Teatro Lirico di Cagliari che, ieri sera, ha presentato ufficialmente le due nuove partnership con il gruppo editoriale L’Unione Sarda e con il Cagliari Calcio. Una sinergia significativa che guarda all’avvenire con la consapevolezza che unire le forze significa poter crescere.

I protagonisti

Tanti i presenti, in una serata dove si respirava il clima che si confà alle grandi occasioni: i primi ad arrivare sono il sovrintendente del Teatro Lirico Nicola Colabianchi e il direttore generale del gruppo L’Unione Sarda Lia Serreli, seguiti poco dopo dal sindaco Paolo Truzzu e da Tommaso Giulini presidente del Cagliari Calcio. Giulini, abito blu scuro, camicia celeste, scarpe a punta marroni, ha accanto a sé i due giocatori Marko Rog e Adam Obert. Ancora: la consigliera regionale Alessandra Zedda e il figlio di Gigi Riva, Nicola, oltre a Giorgio Pitzianti responsabile del settore marketing del Teatro Lirico. Giovani steward e hostess dai modi garbati introducono gli ospiti all'ingresso della Media Factory, una delle nuove aree inaugurate al piano terra. «Questo è un momento importantissimo per il nostro teatro di cui, quest’anno, celebriamo i trent’anni dall’inizio delle sue attività», fa gli onori di casa Colabianchi. «La sinergia con il gruppo L’Unione Sarda e il Cagliari Calcio rappresenta una grande opportunità». Poco dopo è la volta del primo cittadino: «La sinergia tra il Teatro Lirico, l’Unione Sarda e il Cagliari Calcio significa vedere tre pezzi fondamentali della nostra città e della nostra terra uniti per un grande obiettivo comune: la diffusione della cultura, con una particolare attenzione verso i più giovani che è fondamentale si avvicinino al teatro cogliendone il potenziale». Un potenziale da incentivare e tramandare proprio alle nuove generazioni come rimarcato da Giulini. «Credere in questa partnership è stata una grandissima intuizione. Vogliamo rilanciare il teatro, fare capire che non si tratta di qualcosa di elitario ma che è davvero aperto a tutti».

Con Radiolina

Tra i momenti più suggestivi, l'inaugurazione dell’area lounge “Al foyer”, in cui è stato possibile ascoltare in cuffia il maestro di Agropoli Francesco Massimi suonare al piano una sua rielaborazione delle “Tre danze” tratte dall’opera Iris di Pietro Mascagni. Una volta giunti nella zona del foyer di platea a intervenire è stata Lia Serreli. «Poter dare vita a questa partnership è per noi un grande onore, il nostro editore Sergio Zuncheddu ha sempre creduto nei valori della cultura, questa giornata è per tutto il nostro gruppo editoriale un momento di grande rilievo. Infatti, Radiolina sarà qui con “Sala Prove” e “Classicamente”, inoltre verranno realizzati dei podcast dai giocatori del Cagliari ascoltabili dal nostro sito».