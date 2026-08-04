Il Teatro Lirico di Cagliari in trasferta Nuova “rotta sonora” verso Lanusei 

Domani alle 21.30 nel Sagrato del Santuario della Madonna d’Ogliastra di Lanusei e sabato alle 20.30 al Teatro del Mare del Parco del Nervi di Cagliari, si tiene il quinto ed ultimo appuntamento di “Rotte Sonore Summer 2026”, rassegna musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari, che prevede una serata speciale, intitolata “Opera Gala”, interamente dedicata a celeberrime pagine musicali, sinfonie, cori, arie e duetti, tratte da altrettanto celebri opere liriche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Georges Bizet nell’interpretazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico di Cagliari guidati da Aram Khacheh, classe 1997, giovane direttore di origine persiana, al debutto sul podio cagliaritano. Solisti il soprano pugliese Rachele Stanisci e il tenore cubano Andrés Sánchez-Joglar al suo esordio sardo. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

In programma Nabucco: Sinfonia di Giuseppe Verdi; Norma: Guerra, guerra! di Vincenzo Bellini; Tosca: Vissi d’arte - E lucevan le stelle di Giacomo Puccini; Carmen: Les voici! Voici la quadrille! - L’amour est un oiseau rebelle di Georges Bizet; Nabucco: Va’, pensiero di Giuseppe Verdi; La Bohème: O soave fanciulla di Giacomo Puccini; La Traviata: Noi siamo zingarelle - Di Madride noi siam mattadori di Giuseppe Verdi; Madama Butterfly: Addio fiorito asil; Turandot: Tu che di gel sei cinta - Nessun dorma di Giacomo Puccini.

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