Il Teatro Lirico a Tharros e Sant’Antioco 

Domani alle 21 nell’affascinante area archeologica di Tharros è in programma il terzo appuntamento dell’attività musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari che comprende 5 concerti che si tengono in 2 emblematici luoghi della città, in 2 fra le zone storiche più interessanti e significative dell’Isola e in 2 importanti centri del Sulcis e dell’Ogliastra.

Il concerto viene replicato, sabato alle 21, in piazza Cartagine al Parco di Sant’Antioco dove il complesso orchestrale della Fondazione cagliaritana si esibisce per la seconda volta, visto lo straordinario successo ottenuto nel luglio 2023 nello stesso importante centro sulcitano.

In programma una serata speciale, intitolata “Luce del Nord, fuoco del Sud”, dedicata a celeberrime pagine musicali di Sergej Prokof’ev, Johannes Brahms, Edvard Grieg e Pëtr Il’ič Čajkovskij, nell’interpretazione dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari guidata dal sassarese Andrea Solinas, giovane direttore che vanta già un solido percorso artistico, al suo gradito ritorno in Sardegna. Il titolo evocativo del concerto vuole rendere l’idea del contrasto tra Grieg/Prokof’ev e Brahms/Čajkovskij, tra lirismo nordico e calore mediterraneo/slavo.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora circa e non prevede l’intervallo.

Prezzi biglietti Tharros: 15 euro (poltrona), 10 euro (primo e secondo settore). Biglietteria online vivaticket.com. Prezzi biglietti Sant’Antioco: 10 euro (posto unico non numerato). Prevendita e prenotazioni c/o Museo Ferruccio Barreca. Per lo spettacolo a Tharros i biglietti riservati agli spettatori disabili possono essere acquistati contattando la Biglietteria del Teatro.

