Il teatro incanta sotto le stelle, il viaggio da Onifai a Ottana 

Divertimento, cultura e spettacoli al centro delle serate dei Comuni del Nuorese. Da Onifai a Ottana, i paesi riscoprono la passione per il teatro sotto le stelle. A Onifai, lunedì si è chiusa la seconda serata del festival “Domus de teatro Ilos de istiu”, giunta alla ventottesima edizione. «La serata è nata dalla collaborazione dei due attori in scena, Mauro Salis e Stefania Calvisi, guidati dalla regia di Elena Musio con il titolo "Tu vai... io non posso", uno straordinario spettacolo comico-satirico. Un grande ringraziamento per averci fatto riflettere con grande ironia», dice il sindaco di Onifai Luca Monne. Oggi alle 21.30 nell'anfiteatro Andrea Parodi di Ottana la compagnia teatrale I Barbariciridicoli va in scena con "La madre", dal celebre romanzo del Nobel Grazia Deledda. Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale ottanese 2024. Sempre in serata, spazio anche a "Gli artisti si raccontano". L'ingresso è gratuito. Domani in piazza Berlinguer a Oliena, alle 21, si terrà il secondo appuntamento della rassegna "Quattro risate sotto le stelle" in cui il centro di produzione musicale Insulae lab presenterà "Paraulas. Il ritmo delle parole". Canti di lavoro e d'amore, antiche filastrocche o note mescolate a jazz del Nord Africa e Sud America con Rossella Faa, Elisa Nocita, Sebastiano Dessanay, Giacomo Deiana, Emanuele Primavera.

