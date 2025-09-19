Il teatro in sardo  

“Mundicu Frucaxia” è la commedia in sardo di Alfonso Mereu portata in scena dalla Compagnia teatrale Su Stentu di Serramanna (nella foto). Una storia di campagna, amore e… randellate!
Ambientata nella Marmilla centrale, la commedia racconta le tragicomiche disavventure di Mundicu Frucaxia, un contadino che, nel tentativo di concludere un fidanzamento, si ritrova aggredito dalla famiglia della promessa sposa. Da quel giorno, giura vendetta eterna contro l’intero paese di Farrazza. Ma quando sua moglie Minnia e la figlia Santina partecipano alla festa di San Nicola proprio lì, tutto si complica… soprattutto quando Santina si innamora di un giovane del posto! Tra equivoci, risate e colpi di scena, come finirà? Basta sintonizzarsi su Videolina oggi alle 21.