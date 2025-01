Il teatro in limba 

Nell’ambito delle attività per l’antico sposalizio Selargino del 2024, dalla piazza Maria Vergine Assunta a Selargius, su Videolina oggi alle 21 va in onda la commedia in due atti in lingua sarda campidanese, a cura dell’associazione teatro amatoriale Sacro cuore Quartu Sant’Elena.

La storia si svolge in un paese del Campidano, il protagonista, il sacrista Luisu, rimasto vedovo da tre anni, trascorre le sue giornate tra la chiesa, il camposanto e i rosari, che sgrana nella sua cucina davanti al ritratto della defunta moglie Caterina. I suoi fratelli, Micheli e Tottori, preoccupati per la vita da eremita di Luisu, decidono di rivolgersi, in accordo con le rispettive mogli, a Billica, a fattucchiera. La regia televisiva è di Stefano Perra.