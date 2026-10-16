Il teatro in limba, amore immortale 

Si ride e si scherza nell’oratorio di San Pantaleo. Come sempre, quando si ritrovano per le prove gli attori della Compagnia Teatrale Doliense, storica formazione del Parteolla fondata nel 1982.

L’esperienza acquisita negli anni allontana la tensione alla vigilia della rassegna teatrale in limba arrivata quest’anno alla 44esima edizione. «Ci siamo fermati solo un anno, nel 1994, quando dalla sede ci rubarono tutta l’attrezzatura», ricorda Raffaele Agus, 82 anni, «fu un brutto colpo che ci fece vacillare ma non ci piegò». Lui è tra i fondatori della compagnia assieme a Raimonda Carta (76 anni) e a Valerio Agus (72). «Negli anni ‘80 eravamo in pochi a fare teatro. Giravamo tutta la Sardegna con i nostri spettacoli. Oggi gli spazi si sono ristretti. Sono nate altre compagnie con le quali collaboriamo e condividiamo la passione per la recitazione e la lingua sarda».

La lingua

E proprio l’amore per l’idioma materno continua a tenere uniti gli attori: «Quando saliamo sul palco ci sembra di proteggere la nostra lingua», spiega Valerio Agus, «ci rendiamo conto che il sardo è in pericolo e, per questo, ce ne prendiamo cura. Capita, qualche volta, di modificare una parola italianizzata sostituendola con quella sarda che magari oggi nessuno utilizza».

La compagnia Doliense si muove tra le pieghe del teatro popolare reso celebre da autori come Vincenzo Melis e Antonio Garau. Spettacoli che spaziano dalla farsa alla commedia su testi di autori affermati come Andrea Melas, Gigi Tatti e Giovanni Enna oltre ai lavori più conosciuti del maestro Antonio Garau.

Il gruppo

Oggi sono circa una quindicina i componenti del gruppo: «Io sono il più vecchio», dice Franco Siddu, 86 anni: «La più giovane, Simona Puddu, ha 53 anni. Mancano i giovanissimi, sarebbe bello accogliere nuove leve. In pochi però si avvicinano e questo rappresenta un grosso problema».

Problemi

Non è l’unico. L’altro grande cruccio è non avere uno spazio adeguato dove provare e mettere in scena gli spettacoli. «A Dolianova manca un teatro, problema che ci portiamo avanti da sempre», spiega Valerio Agus, «per fortuna quest’anno ci daranno ospitalità all’oratorio di San Biagio per la nostra rassegna che stasera sarà inaugurata dallo spettacolo “A Cent’annus chi Deus bollit” della compagnia Su Spassiu di Sanluri. Il 24 sarà il turno della Compagnia “Po Brulla” di Samassi poi, il 31 ottobre, toccherà a noi con lo spettacolo “Is ganas de tziu Peppi”».

Rosy Piga, 58 anni, invita i giovani a provarci: «Anch’io ho iniziato come assistente e costumista, poi mi sono avvicinata alla recitazione. Il teatro riesce a darti grandi gioie». Come quelle che si provano ogni volta che si va in scena: «Quando facciamo gli spettacoli la piazza si riempie sempre», dice Raffaele Agus, «questa è la soddisfazione più bella».

RIPRODUZIONE RISERVATA