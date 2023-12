Il teatro in carcere con Eva e Petra 

Questa mattina, nella Casa Circondariale di Lanusei, andrà in scena il monologo teatrale Eva e Petra, sull’eccidio di Bugerru e il primo sciopero generale, recitato dall’attore Fabrizio Passerotti. Lo spettacolo, rivolto ai detenuti e al personale del carcere, è tratto dall’omonimo libro di Gianni Loy, il quale sarà presente alla presentazione, insieme a don Ettore Cannavera, sacerdote cagliaritano impegnato da anni nel sociale. Per continuare a costruire reti, relazioni positive e scambiarsi emozioni ed esperienze, da gennaio partirà anche un laboratorio teatrale, sempre guidato dall’attore Passerotti. «Sono veramente felice di questa iniziativa perché credo sia un’opportunità di crescita per tutti – spiega l’attore -, non solo per loro, ma anche per noi che ci andiamo. È la prima volta che faccio uno spettacolo in carcere, sarà un’esperienza formativa. Il laboratorio è una bellissima scommessa: il teatro mette a nudo tutti, specie gli adulti». L’iniziativa fa parte del Progetto Lib(e)ri della cooperativa sociale Schema Libero, sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura, in parternariato con la società Oleaster che gestisce il Sistema Interbibliotecario del Nord Ogliastra (Sbino), l’associazione I Girasogni, la cooperativa Mimosa, le biblioteche e i comuni dello Sbino. «Per un detenuto, l’esperienza del carcere pesa anche per la mancanza di frequenti momenti di aggregazione. Serve cura, attenzione, bellezza: è fondamentale la riscoperta del bello, in un contesto come questo», commenta Augusta Cabras, presidente della cooperativa Schema Libero. Come ci si può salvare nella bruttezza e nell’isolamento? Con piccole ancore di salvezza, come uno spettacolo teatrale, un libro, un laboratorio.

