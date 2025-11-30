Il teatro greco unisce scuole e comunità 

Memoria, arte, incontro. L'aula Magna dell'Iti ha ospitato nei giorni scorsi «Mediterraneo, mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare». Protagonisti gli studenti e le studentesse del liceo classico e dell'istituto comprensivo 2. Con “Le Supplici di Portopalo”, interpretata dagli studenti del liceo si è aperta la serata. Liberamente ispirata alle Supplici di Eschilo e al libro-inchiesta I fantasmi di Portopalo di Giovanni Maria Bellu, la performance impreziosita dal coro danzato della Scuola di Danza Ballerina ha unito la tragicità del mito greco con le ombre vive della cronaca recente.

I ragazzi della II A del comprensivo 2 hanno dato vita allo spettacolo “La torre racconta. Le custodi del Mare e l’Alcaide fantasma”. Un lavoro costruito con cura, con la Torre di San Gemiliano trasformata in personaggio narrante con un viaggio tra leggenda, fantasia e radici identitarie, per la regia di Antonio Ghironi. Gli studenti del classico hanno chiuso con “Sette contro Tebe”, uno dei testi più intensi di Eschilo. «Si è percepita la passione dei ragazzi,, la collaborazione tra realtà scolastiche diverse e la presenza forte delle famiglie - ha detto Emanuela Lai, docente dell'I.C. 2 - Non solo una serata teatrale, ma un’esperienza capace di unire linguaggi, generazioni, sensibilità e culture. A dimostrazione che il teatrosa educare, emozionare e costruire comunità».

