Il teatro fa bene. Parola di Akròama 

Il teatro è un’isola galleggiante, un luogo di libertà, sacralità e ironia, non necessariamente capace di cambiare il mondo , ma certamente capace di trasformare chi lo vive. Questo pensiero di Eugenio Barba rappresenta alla perfezione l’essenza della missione di Akròama, il Teatro Stabile di Innovazione che da oltre quarant’anni arricchisce la vita culturale di Cagliari. Quest’autunno, nella suggestiva cornice del Teatro delle Saline, Akròama riapre le sue porte per dare il via a una nuova stagione teatrale, articolata tra la “Stagione del Teatro Contemporaneo” e il ciclo Famiglie a Teatro.

Il Contemporaneo

La Stagione del Teatro Contemporaneo di Akròama, in programma sino a febbraio 2025, sarà un viaggio emozionante attraverso la drammaturgia dei giorni nostri: il cartellone offre otto spettacoli, ognuno con quattro repliche settimanali (da mercoledì a sabato), in grado di catturare un pubblico eterogeneo grazie a una proposta variegata che spazia dalla commedia alla riflessione esistenziale, dall’ironia alla musica, dalla tecnologia ai viaggi. «Con questa stagione raccontiamo l’oggi», ci ha detto il direttore artistico Lelio Lecis. «Abbiamo grandi opere che vanno da Calvino a Feydeau a Salvatore Satta e apriamo con una mia rilettura del romanzo di Grazia Deledda, dove lei si confessa. Confessa il suo amore giovanile e forse l’inutilità del suo matrimonio». Inaugura la stagione proprio la produzione “Paese del vento” (6-9 novembre), adattata da Lecis dall’opera autobiografica di Grazia Deledda. La rappresentazione si concentra sull’amore tormentato della scrittrice per Stanis Manca, un amore epistolare non corrisposto che diventa un dramma interiore profondo. Dal 13 al 16 novembre in scena il capolavoro di Salvatore Satta “Il Giorno del Giudizio”. Lo spettacolo trasporta lo spettatore nella Nuoro del 1914, dove i personaggi prendono vita, restituendo un vivido affresco della società sarda, che diventa una riflessione universale sulla dignità umana. Dal 20 al 23 novembre sarà il turno di “Ridi, piangi, ti ecciti”. Un flusso di immagini e parole racconta la vita contemporanea di un uomo, giocando con ironia e poesia sulle gioie e difficoltà dell’esistenza. Dal 4 al 7 dicembre arriva la commedia “Mammasantissima”: lo spettacolo esplora il tema della maternità in un gioco di aspettative sociali e identità, offrendo spunti di riflessione e risate. Dal 11 al 14 dicembre in scena “Il visconte dimezzato” di Italo Calvino: la storia del visconte diventa una metafora della dualità dell’animo umano. Il 2025 si aprirà con “Il gatto in tasca” (22-25 gennaio), una commedia brillante di Feydeau che racconta una serie di esilaranti equivoci nella Parigi dell’Ottocento. Dal 5 all’8 febbraio sarà la volta di “Venere in pelliccia”, un intenso duello teatrale tra un regista e un’attrice che si trasforma in un gioco di potere e seduzione. A chiudere la stagione “Come vent’anni fa” (19-22 febbraio), una produzione di Akròama diretta da Lelio Lecis: uno spettacolo intimo e visionario in cui una donna ripercorre ricordi e situazioni personali, sospesa tra realtà e invenzione.

Le Famiglie

Parallelamente, Akròama non dimentica l’importanza di avvicinare il pubblico più giovane al teatro. Anche quest’autunno, sino a dicembre, il ciclo “Famiglie a Teatro” offrirà spettacoli dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Ecco il 10 e il 17 “Biancaneve musical” e il 24 novembre “Cuor di smeraldo”. Si prosegue l’1 e l’8 e dicembre con “Aladino e Sherazade”, e si chiude il 15 con “Rime allo sbando”. Un’occasione preziosa per i più piccoli. Perché il teatro è anche ponte tra generazioni.

