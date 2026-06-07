«Il teatro? È di tutti» Andrea Cigni firma la sua rivoluzione 

«D’accordo è un lirico, ma prima di tutto è un teatro, e lo sa che cosa si faceva in teatro fino a qualche secolo fa? Le persone ci mangiavano, le luci erano sempre accese, si combinavano affari, si faceva all’amore. Il teatro era per tutti, era ed è il luogo più sociale che la nostra comunità abbia mai concepito. Lo spazio più democratico, libero e aperto che io conosca».

I fatti, i numeri

Signori e signore, ecco il teatro come lo progetta il sovrintendente Andrea Cigni, da un anno al timone del Lirico di Cagliari, «l’industria culturale più grande della Sardegna»: in potenza, almeno, perché «non può esserlo solo a parole, deve esserlo anche nei fatti». Forte delle sue esperienze precedenti – è stato sovrintendente e direttore artistico del teatro Ponchielli di Cremona, vanta un repertorio di numerose opere messe in scena in tutto il mondo, ha vinto nel 2015 il premio GbOscar per l’eccellenza della lirica italiana come miglior regista - il sovrintendente toscano (classe 1974) considera casa il palcoscenico. «Ci trascorro più tempo che nel mio salotto» ammette, senza rammarico, mentre delinea la rivoluzione in atto, iniziata lo scorso giugno. Quel “tutti“, che ripete con convinzione, lo declina per età: dai bambini ai vecchi; per abilità sensoriali: ciechi, sordi, con disabilità motorie o cognitive; per categoria: studenti, professionisti, lavoratori; per disponibilità economica: chi ne ha poca, abbastanza, molta. I numeri che cita (15.000 persone impegnate in attività di formazione, accessibilità e partecipazione culturale nei primi mesi del 2026) documentano i passi compiuti finora. Un buon ritmo, perché, al momento, deve stare dentro il suo mandato: cinque anni.

«Sale come hub»

«Sono trent’anni che lavoro in teatro, ne ho osservato da vicino le trasformazioni. Adesso, di nuovo, la rapidità con cui si evolve la nostra società impone altri cambiamenti. Quello che rimane uguale è che noi soddisfiamo un bisogno. Le sale stanno diventando hub culturali inclusivi: non aprono soltanto per un'opera, uno spettacolo di danza o un concerto, sono contenitori di servizi per una comunità». Ovvero persone che si recano a teatro per ragioni diverse: «Amano la musica, vogliono uscire di casa, stare in compagnia, intrattenersi, crescere, formarsi». L’istituzione deve contemperare tutte le esigenze, anche se accanto al nome ci sta l’aggettivo lirico. «La sua peculiarità è che, quando è nato, perseguiva l’obiettivo di diffondere la nostra arte maestra, l’opera». Adesso, però, deve fare anche altro. «Non c'è niente di male nel mantenere il nome: il nome è un'etichetta. Il punto è la funzione che vogliamo affidargli. Il teatro è una delle opzioni che la vita quotidiana ci mette davanti: lo streaming a casa, la pizza con gli amici, l'uscita con il partner sul lungomare, il fine settimana fuori. La questione è rientrare nel ventaglio delle opportunità e risultare talmente attrattivi da essere preferiti alle alternative».

«Modello da esportare»

La domanda da porsi è: «Riusciamo a soddisfare i bisogni di ciascuno anche se siamo il Lirico, la Scala o l'Opéra di Parigi? All'estero questa riflessione è già avanti, soprattutto negli Stati Uniti. Possiamo essere utili alla comunità? Per me la risposta è assolutamente sì». In questo senso, la Sardegna potrebbe essere un’officina che esporta un modello di teatro flessibile, che, come è accaduto durante il mandato a Cremona, ospita dj set, assemblee d’istituto, progetti sperimentali per tutti, anche per chi non vede o non sente. Il teatro elitario arroccato sulla propria tradizione è al tramonto: «Noi dobbiamo avvicinare le persone attraverso politiche di inclusione e accessibilità. Siamo come l’acqua potabile del rubinetto: la cosa più accessibile che abbiamo». In questo senso «il teatro può essere un collettore: tra le istituzioni, gli operatori economici, l'associazionismo, per realizzare una rete che faccia bene alla collettività. E dimostrare che nell’Isola riusciamo a fare sistema per quella che è una delle cose più belle e forti che la Sardegna esprime: la cultura».

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