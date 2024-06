Il Teatro dei piccoli non è mai stato così… “Grande!” 

Torna in scena “Il Grande Teatro dei Piccoli”, il festival della compagnia Is Mascareddas che ha educato allo spettacolo e alla condivisione generazioni di spettatori, aiutando i bambini e le bambine a scoprirsi comunità. Oggi taglio del nastro per questa ventiduesima edizione affidato a due compagnie in arrivo dalla Lombardia.

Nella corte interna di Sa Manifattura si comincia alle 18, quando Campsirago Residenza presenta “3 Pigs, Cosa è casa”. Lo spettacolo è una rivisitazione della favola dei “Tre porcellini”, che non sono tre fratelli ma tre sorelle, e non costruiscono soltanto per difendersi ma condividono le loro case per arrivare a inventarne insieme una imbattibile, una casa in bioedilizia fantastica. Da un’idea di Anna Fascendini con Barbara Mattavelli, Benedetta Brambilla e Sara Milani.

Si prosegue poi alle 19,30 con Burattini Aldrighi per “Farse Meneghine”, uno spettacolo composto da divertentissime farse che affondano le radici nella gloriosa Commedia dell'Arte. Protagonista Valerio Sebasthian Saccà nei panni di Meneghino, che cercherà fortuna con una canzone magica e troverà una moglie ricca ma capace di nascondere tanti segreti.

Tra i due spettacoli in programma anche un intervallo conviviale con merenda e giochi in piazza. Oggi appuntamento con la Ricreazione scientifica a cura di Pietro Olla e il suo “Circoscienze”.

