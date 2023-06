Il Teatro dei piccoli, 4 giorni di spettacoli 

Taglio del nastro domani a Sa Manifattura per Il Grande Teatro dei Piccoli, il festival della compagnia Is Mascareddas. Sino a domenica il festival propone sino a domenica 4 giornate di spettacoli, laboratori e giochi che dal teatro di figura allargano il campo alle scienze e all’animazione per il cinema, all’artigianato artistico e alla letteratura - grazie alle collaborazioni con Sardegna Ricerche, Fondazione Sardegna Film Commission, e Istituto nazionale di astrofisica.

Spettacoli

Primo appuntamento dalle 16 con la compagnia friulana CTA Gorizia che porta in scena Kamishi-bike, il racconto di tre irresistibili storie attraverso la tecnica di narrazione giapponese del kamishibai, in cui il narratore si muove in bicicletta e fa scorrere - all’interno di un piccolo teatro in legno - le tavole illustrate che danno vita alle storie da raccontare. Alle 18,30 si prosegue con la compagnia fiorentina Pupi di Stac, che propone uno spettacolo cult del proprio repertorio: Giovannin senza paura, prodotto nel 1976 e rappresentato nei maggiori festival italiani e europei. Ogni pomeriggio, nell’intervallo tra i due spettacoli, la compagnia Il Cerchio Tondo propone Un carico di giochi, un momento ludico composto dalle installazioni del maestro catalano Joan Rovira.

I laboratori

Previsti anche i laboratori. Domani a partire dalle 11 si comincia con Alessia Marrocu e il suo Volere volare, workshop dedicato alla realizzazione di un aquilone in carta o film plastico e, successivamente, a una vera e propria “lezione di volo”. Nel pomeriggio, a partire dalle 16,45, spazio poi al CTA Gorizia che illustrerà le tecniche del kamishibai. La partecipazione ai laboratori è gratuita con prenotazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA