Selargius.
23 ottobre 2025 alle 00:27

Il teatro comunale fa il salto di qualità 

Concessa l’agibilità dopo gli ultimi interventi: utilizzabili tutti i 462 posti 

Sì al pubblico anche nella galleria. Il teatro comunale Si ‘e Boi di Selargius conquista l’agibilità dopo gli ultimi lavori realizzati al primo piano - con nuovi parapetti e balaustre a norma - e finalmente potrà essere utilizzato al completo con tutti i 462 posti disponibili fra platea e galleria. «Il nostro teatro fa un salto di qualità e d'ora in poi potrà ospitare grandi spettacoli», annuncia il sindaco Gigi Concu che aggiunge: «Sarà un polo culturale ma non solo, ospitare più iniziative e più persone ci consentirà di crescere come città».

Gli interventi

Gli ultimi lavori sono terminati di recente con tanto di certificazione finale da parte di un professionista: nuove balaustre nelle scale per raggiungere il primo piano, ex novo anche il parapetto della balconata che prima risultava troppo basso rispetto a quanto previsto dalla normativa. «Interventi che ci hanno permesso di risolvere un problema storico del teatro, quello di non poter usare la galleria e arrivare alla capienza massima di 462 posti a sedere», spiega il sindaco.Ora c'è l'agibilità per l’intero teatro, e dopo anni di utilizzo parziale la possibilità di ospitare spettacoli con un pubblico più numeroso. «Con questo ampliamento c’è un ulteriore rilancio del teatro comunale in chiave metropolitana», sottolinea Concu, «visto che già da tempo viene richiesto da associazioni e compagnie anche non locali». I numeri confermano la crescita del teatro selargino anche prima di avere l'agibilità completa: quest’anno, sino a inizio agosto, il Comune ha rilasciato 39 concessioni d’uso ad altrettante realtà culturali - ma anche sportive per saggi di danza, per esempio - per un centinaio di giorni di utilizzo nei primi sette mesi del 2025: serate musicali con gli artisti del Teatro Lirico di Cagliari, musical, spettacoli di cabaret, recite di fine anno delle scuole, la rassegna per i più piccoli di Cada Die Teatro - Capitani coraggiosi - che da anni sceglie il teatro cittadino. E da tempo ci sono diverse associazioni dei Comuni vicini che si appoggiano al Si ‘e Boi.

La mission

Tariffe e agevolazioni non cambiano. «La cosa più importante per noi come amministrazione non è guadagnare dal teatro, ma portare spettacoli di livello e farlo diventare un polo culturale capace di attrarre tante persone nel nostro territorio», dice ancora il sindaco. «Perché lo spopolamento», conclude, «lo si combatte anche migliorando la qualità dei servizi all'interno della città. E il trend di Selargius conferma che stiamo facendo bene, visto che rispetto al 20 per cento in meno di popolazione in tutta l'Isola noi registriamo una perdita del 5 per cento».

