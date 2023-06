Il teatro classico e contemporaneo nel cuore del centro storico di Sassari  

Piazza Santa Caterina, nel centro storico di Sassari, farà da palcoscenico alla rassegna teatrale estiva del Cedac, che dal 6 al 20 luglio metterà in scena quattro spettacoli. In cartellone quattro rappresentazioni: si parte il 6 luglio (alle 21) “Prometeo” di Eschilo per la regia di Gabriele Vacis.

Le immagini sonore di “Figurini” coinvolgente concerto-spettacolo con Gipo Di Napoli e la Bandakadabra (12 luglio); le riflessioni tragicomiche e gli intrecci fra parole e note de “Il settimo giorno lui si riposò, io no” di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò (13 luglio); e infine “La Matematica dei Greci” raccontata da Piergiorgio Odifreddi con la regia di Sergio Maifredi (20 luglio). «Quest'anno abbiamo deciso di puntare su piazza Santa Caterina per l'organizzazione degli eventi estivi», spiega l'assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Laura Useri. «Un luogo circondato da monumenti bellissimi, nel cuore storico della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA