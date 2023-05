Il teatro Arka compie quarant’anni 

Il Teatro Arka, la più vivace associazione culturale intermediale e professionistica di teatro, musica e arte contemporanea di Assemini, compie 40 anni. I festeggiamenti andranno avanti per tutto il mese di maggio con mostre ed eventi dal teatro al cinema, alla musica, con grande attenzione per le arti visuali, la poesia e letteratura, diretti dal regista e direttore artistico Massimo Zanasi e dalla moglie Paola Cao (organizzatrice e scenografa).

«L’apertura di questo spazio – dichiarano Massimo e Paola – oltre ad arricchire per 11 mesi all’anno l’offerta culturale in città, mette a disposizione degli abitanti un luogo che ospita momenti di ricerca, intrattenimento e formazione, con rappresentazioni teatrali e musicali, laboratori per adulti e bambini, incontri rivolti a un pubblico maturo e consapevole».

Il centro culturale polivalente “Spazio Arka”, riaperto in centro nel 1998, conta più di 1000 soci frequentatori, a cui si aggiungono gli spettatori occasionali, i corsisti e i soci sostenitori, a conferma di un “pluralismo” raggiunto con passione e competenza. «Lavoriamo – dichiara Zanasi – su diversi livelli con programmi ad ampio spettro dal teatro contemporaneo a quello di figura, dalla musica popolare (etnica, jazz e rock) alla pittura moderna, dalla storia delle arti all’etnoantropologia, dall’editoria locale al cinema d’essai, dalla didattica integrativa allo spettacolo “intelligente”».

«Frequentano lo spazio culturale – dichiara Paola Cao (65 anni) – studenti, impiegati, docenti, operai, artigiani, liberi professionisti, pensionati e disoccupati e tutti trovano nei programmi annuali diverse possibilità di interagire col mondo della cultura e dell’arte moderna e contemporanea e ciò ci rende orgogliosi».

«Il nucleo propulsore – prosegue Zanasi – è la ricerca attenta delle forme linguistiche ed estetiche delle diversi arti attraverso opere che rappresentano una finestra di confronto e di cooperazione con il mondo. La scelta di presentare al pubblico le ricerche di artisti provenienti da diversi ambiti – da quelli "ufficiali" a quelli "autoprodotti" e talvolta "laterali" rispetto alle istituzioni e al mercato attuali – riassume – sottolinea il regista – i connotati di una scelta politica anche a favore delle lingue tagliate e delle grandi minorità del pensiero scenico e della storia dell'arte, come quelle provenienti dalle isole etniche del Mediterraneo».