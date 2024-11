Il Tc Cagliari vince ma farà i playout 

Vittoria amara per il Tc Cagliari, che chiude la regular season del campionato di Serie A1 femminile a squadre con il 3-1 rifilato al Tennis Beinasco, ma per un inferiore numero di incontri vinti rispetto a Tc Rungg Sudtirol e At Verona si classifica al terzo posto e dovrà giocare i playout per non retrocedere.

La domenica era iniziata nel migliore dei modi, con le cagliaritane che hanno messo in ghiaccio il risultato già con i singolari, tutti vinti lasciando alle avversarie, già certe di disputare i playout appena 7 giochi. Buone prove per Alessandra Mazzola, che ha regolato 6-1, 6-0 in 58' Giulia Pairone, per la romena Andreea Prisacariu, che ha battuto 6-3, 6-0 in 64' Federica Di Sarra e per Barbara Dessolis, che ha superato 6-1, 6-2 in 51' Anna Turco.

Nel doppio, disputato a punteggio acquisito e con la mente concentrata sul risultato di Verona, Dessolis e Prisacariu sono state sconfitte 6-4, 6-3 in 78' da Pairone e Turco.

L’attesa

A quel punto, è iniziato lo stillicidio di emozioni, perchè le altoatesine sono andate in doppio vantaggio, aggiudicandosi i primi due singolari, assicurandosi l'accesso alle semifinali-scudetto da prima in classifica. Le veronesi vinto il terzo singolare, hanno conquistato anche il doppio, al match tiebreak decisivo. Un 2-2 che qualifica altoatesine (15 incontri vinti) e venete (14), facendo scivolare il Tc Cagliari (12) agli spareggi-salvezza. Le cagliaritane giocheranno la doppia sfida contro il Park Tc Genova (andata domenica 17 in Liguria, ritorno sette giorni dopo nell'Isola).

Il capitano

«Le ragazze hanno giocato molto bene, portando a casa un'altra vittoria. Abbiamo fatto un bellissimo girone, siamo arrivati a pari punti con due squadre fortissime, abituate a giocare in A1, ma loro avevano vinto molti più incontri di noi e siamo arrivati terzi», commenta un comunque soddisfatto capitan Martin Vassallo Arguello, «al primo anno in categoria dopo sette di assenza, il Tc Cagliari ha dimostrato di poter lottare allo stesso livello fino alla fine e di questo siamo molto soddisfatti. Questa esperienza ci farà migliorare sotto tanti aspetti. Ora essendo terzi, andiamo a giocare il playout contro il Park Genova per provare a rimanere nella categoria, cosa che ci piacerebbe molto per continuare a dare alle nostre ragazze la possibilità di giocare nella massima categoria. Sarà una partita molto combattuta, daremo il massimo».



