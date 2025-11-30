Il Tc Cagliari scende in B1 

Il Tc Alghero spera, il Tc Cagliari saluta. Una vittoria e una sconfitta per le due squadre sarde, matricole nella categoria, impegnate ieri nei playout-salvezza dei campionati nazionali di A2 di tennis a squadre maschile e femminile. E la sconfitta pesa tanto, sia per come è arrivata, sia perché condanna il Tc Cagliari femminile alla retrocessione in B1. A Monte Urpinu, la giornata si è aperta con il ritiro di Beatrice Zucca, che ha alzato bandiera bianca quando era già sotto 6-1, 1-0 contro Viola Santapaola. Secondo punto etneo nel match tra le “numero 1” delle rispettive formazioni, con Giulia Maria Paternò che ha superato con un doppio 6-4 Eleonora Alvisi. A ridare speranze alle cagliaritane ci ha pensato Sara Festa, che ha battuto Lavinia Arena in quasi 2 ore e in rimonta per 3-6, 6-3, 6-1. Il pareggio rossoblu arriva nel doppio, con Alvisi e Festa che superano 6-4, 6-3 Paternò e Santapaola e rimandano il verdetto al doppio di spareggio. Spareggio con in campo le stesse quattro atlete in una vera battaglia agonistica. Dopo il primo tie-break in favore delle universitarie (7-2), le rossoblù pareggiano i conti (7-3) e si va al decisivo match tie-break. Equilibrio anche qui, con il 10-8 finale che fa esultare le catanesi e manda le cagliaritane in Serie B1. Il Cus Catania giocherà domenica lo spareggio decisivo contro il Tc Genova, che ha messo al sicuro la qualificazione vincendo i tre singolari sul campi del Club Nuova Casale di Casale Monferrato.

Colpo esterno

La prima volta è subito decisiva. Il Tc Alghero trova la prima storica vittoria stagionale al momento giusto, quello del dentro o fuori, andando a Torino per battere 4-0 il Ronchiverdi e tenere via la speranza-salvezza. Match subito in discesa, con il 6-0, 6-1 rifilato dall'italo-argentino Juan Bautista Otegui a Francesco Scarpa. Tutto secondo pronostico anche nel secondo match, finito 6-0, 6-3 in favore del francese Calvin Hemery su Tommaso Vescovi. Sfida vera tra Luca Fasciani e Filippo Anselmi, con l'algherese che l'ha spuntata in quasi tre ore di gioco sul più esperto avversario: 6-3, 6-7(3), 7-6(0). Altra battaglia e altra vittoria per Michele Fois, che supera 6-4, 0-6, 6-4 in 1h50' Massimo Barberis e rende inutili i doppi. Domenica, gli algheresi si giocheranno la salvezza sui campi in terra battuta del Tc Viserba, vincente sul 4-3 nel doppio di spareggio sul St Bassano.



