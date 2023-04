Il Tc Cagliari rallenta la corsa del Moneta  

Nella terzultima giornata della Serie C regionale di tennis a squadre arriva il primo pareggio stagionale del Tc Moneta, capolista del girone 1 maschile, fermato 3-3 in casa dal Tc Cagliari (2.2 dopo i singolari), che resta a quattro punti di distanza. Appaiate a tre punti dalla vetta ci sono Tennis Elmas e Tc Cagliari B, che hanno approfittato del turno casalingo battendo, rispettivamente, 6-0 il Tc Tempio e 5-1 il Tc Assemini. Riposava al Tc Arzachena. Nel girone 2, c'è l'unica squadra ancora a punteggio pieno. È il Tc 70 Oristano, che ha vinto 5-1 sul campo del Ct Decimomannu, squadra che li seguiva a due punti di distanza. Ora al secondo posto c'è il Poggio Sport Village, che ha vinto con lo stesso risultato in casa del Ct Macomer. Pareggio 3-3 tra Tc Alghero e Tc Novelli dopo il 2-2 dei singolari. Turno di pausa per il Quattro Mori Tennis Team. Nel girone unico femminile, il Tc Cagliari approfitta del riposo del Ct Decimomannu e va in testa alla classifica battendo 4-0 il Tc Terranova. Decimomannu agganciato dal Tc Alghero, che vince 4-0 in casa del Quattro Mori. Lo Sporting Ct Quartu sbanca 4-0 i campi del Tc Ghilarza.

Gli ultimi due turni della regular season si disputeranno lunedì 1 e domenica 21 maggio. Poi, concluso il femminile, spazio agli spareggi maschili.

