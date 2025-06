Il Tc Cagliari promosso in B1F In tre per la A2 

Il Tc Cagliari femminile centra la promozione dalla B2 alla B1. È questa la notizia più bella per il tennis sardo che arriva dall'ultima domenica della regular season della Serie B di tennis. Le ragazze di capitan Lucero hanno battuto 3-1 le milanesi del Quanta Club. Bastava un pareggio e i punti-sicurezza sono arrivati dai singolari vinti da Vianna Cè e Marcella Dessolis, mentre la vittoria è stata vidimata dal doppio dalle sorelle Dessolis.

Saranno tre le squadre che inseguiranno la promozione alla A2 maschile passando dai playoff. Il primo turno vedrà le seconde classificate (la Torres, dopo la vittoria per 5-1 a Verona, grazie a Perruzza, Mura, Barroso Campos, Cherchi e al doppio Mura/Oronti, e il Tc Terranova, che ha perso la vetta del girone dopo il 3-3 di Sassuolo, vincendo i singolari di Salomone e Weber e il doppio Weber/Mendola) ospitare le terze in un turno secco il 22 giugno. Le vincenti sfideranno il 29 giugno e il 6 luglio le prime. Tra queste il Tc Cagliari, che ha battuto 4-2 il Ct Lucca con i singolari di Falabella, Porcu, Sanchez Jover e Sanna.

Confermano la categoria il Tc Porto Torres (che resta in B1 maschile con il 5-1 sul Ct Lanciano firmato da Procopio, Fragasso, Eysseric, Bella e dal doppio Fragasso/Bella) e il Tc Cagliari (terzo in B2 maschile, e a un passo dal miracolo sul campo della vicecapolista Calabria Swim Race: 3-3 grazie ai singolari vinti da Pinna e Donski e al doppio Pinna/Ciulli).

Passeranno dai playout i destini di quattro squadre sarde. In B1 femminile, li giocherà la Torres, reduce dal 2-2 contro il Park Tennis Villorba, grazie ai singolari conquistati da Bojica e Cicu. In B2 maschile, toccherà a Tc Moneta (che ha riposato) e Poggio Forte Village (che scongiura la retrocessione diretta ai danni dei bergamaschi del Città dei Mille battuti 4-2, con le vittorie di Martos Gornes e Parizzia in singolare, di Sanna/Visioli e Parizzia/Martos Gornes in doppio). Ai playout anche il Ct Decimomannu, che ha chiuso il girone di B2 femminile con il pareggio per 2-2 a Marina di Massa (Barbulescu vince il singolare e il doppio con Garbo).



