Il Tc Cagliari festeggia la promozione in Serie A2 

È festa al Tc Cagliari per la promozione dalla B1 all’A2 maschile. Un campionato dominato, con la vittoria del girone di regular season e con la doppia vittoria nella finale playoff contro il Tc Rungg, 4-2 a Bolzano e 6-0 a Cagliari. Soddisfazione per la presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi, che si dichiara «particolarmente orgogliosa del campionato disputato dalla nostra squadra. L’innesto di Noah Perfetti si è rivelato una scelta vincente, non solo per il prezioso contributo offerto sul campo, ma anche per le qualità umane che hanno ulteriormente rafforzato un gruppo già unito e affiatato. La soddisfazione più grande di questa stagione, però, è stata vedere i ragazzi cresciuti nel nostro vivaio diventare protagonisti. Dopo tanti anni di lavoro, il loro contributo rappresenta la conferma che il percorso intrapreso è quello giusto e che gli investimenti nella formazione dei giovani stanno dando i frutti sperati». Una vittoria che ha visto quindi il giusto mix tra professionisti stranieri, tennisti provenienti da oltre Tirreno e giovani cresciuti sul rosso di Monte Urpinu. Ma è la vittoria di tutti, e Binaghi non si scorda di «ringraziare tutto lo staff tecnico per la professionalità, la passione e l’impegno quotidiano. Questa promozione è il risultato del lavoro di squadra, ma è soprattutto una tappa importante all’interno di un progetto più ampio, che punta a creare continuità tra il minitennis, il settore giovanile e l’alto livello. Credo fortemente che solo investendo nella scuola tennis e nella crescita del vivaio si possano costruire, nel tempo, squadre competitive e solide, capaci di essere protagoniste nei campionati più importanti», conclude la presidente guardando già al futuro del circolo. (a. bu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA