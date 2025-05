Il Tc Cagliari all’assalto alla vetta 

Squadre sarde in campo per la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis. Nella B1 maschile, match in trasferta per il Tc Cagliari (girone 1), che gioca sul campo della capolista Tc Pavia. Una vittoria riporterebbe in vetta i rossoblu, oggi staccati di una sola lunghezza. Giocano in casa le altre compagini isolane nella categoria: il Tc Porto Torres (2) ospita il Tc Sandrigo in un match fondamentale in chiave salvezza (i turritani sono ultimi, con un punto in meno dei vicentini), la Torres Tennis (4) riceve la visita del Tc Bolzano con l'obbiettivo di superarli in classifica, mentre il Tc Terranova (5), secondo, attende a Olbia il Tc Treviglio, primo con due punti di vantaggio. In B1 femminile, nel girone 2 riposa la Torres. In B2 maschile, anche il Poggio Forte Village (girone 1) si trova davanti la prima del suo girone, andando a giocare sui campi del Country Club Voghera. Tc Cagliari e Tc Moneta (7) cercano punti oltre Tirreno, rispettivamente contro Colle degli Dei e Tc 2000 (i beneventani sono ultimi nel girone). Per la B2 femminile (girone 3), la capolista Tc Cagliari gioca nel Senese contro il Tc Sinalunga, mentre il Ct Decimomannu ospita il Park Tc Genova alla ricerca di una vittoria che significherebbe aggancio alle avversarie dirette.



RIPRODUZIONE RISERVATA