Il Tc Cagliari alla prova di Verona 

Domani il Tc Cagliari sarà impegnato nella quarta giornata della Serie A1 di tennis femminile a squadre. Sarà la terza e ultima trasferta consecutiva per le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello, che giocano sui ampi dell'At Verona. Vittoriose 3-1 all'andata, le cagliaritane sono seconde, a un punto dal Tc Rungg, che ospita il Tennis Beinasco (2-2 all'andata).

Invernale al via

Domenica prende il via il Campionato Invernale. Le squadre sono divise in Prima, Seconda, Terza e Quarta Serie maschile, Prima, Seconda e Terza femminile. Sette le squadre in Prima Serie: la prima vince il titolo, le ultime due retrocedono. Nella maschile, si giocano Torres-Tc Alghero, Tc Moneta-Cus Cagliari e Tennis Elmas-Poggio Sport Village, mentre riposa il Tc Cagliari. Nella femminile, Tc Cagliari B-Tc Cagliari A, Sporting Quartu-Quattro Mori Tennis Team e Tc Terranova-Gr Rossi, con Torres ai box.

Doppio italiano al Forte

Entra nel vivo il sesto e ultimo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. La finale maschile vedrà affrontarsi Daniel Rincon e Diego Dedura-Palomero. Due le italiane nelle semifinali femminili: Nicole Fosse Huergo e Camilla Zanolini. Finale tutta italiana nel doppio maschile, con titolo a Simone Agostini e Gianluca Cadenasso (3-6, 6-3, 10-3 su Giorgio Ricca e Augusto Virgili). Nel femminile, Federica Urgesi e la “cagliaritana” Andreea Prisacariu sconfitte in finale.



