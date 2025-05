Il taxi sociale per anziani e persone in difficoltà 

A Macomer il Comune attiva un importante servizio di trasporto, denominato taxi sociale, rivolto in particolare ad anziani, persone con disabilità o in difficoltà economiche. Lo ha annunciato nell’ultima riunione del Consiglio comunale Maria Luisa Muzzu, vice sindaco e assessora ai Servizi sociali.

Il taxi sociale è finanziato dal Comune e mira a facilitare gli spostamenti di persone anziane in primo luogo, ma anche quelle con disabilità o in difficoltà economiche che non riescono a utilizzare i mezzi pubblici o avere accesso ai mezzi di trasporto privati. La proposta di Maria Luisa Muzzu è stata accolta con favore dall’intero Consiglio comunale. Si dovrà ora stabilire il tipo di mezzo da utilizzare.

Si pensa a un pullmino, dotato di attrezzature speciali per il trasporto di persone con disabilità, per accompagnarle al poliambulatorio per visite mediche e per altre necessità. «Il taxi sociale - dice l’assessora - sarà un punto di riferimento per tante persone della nostra comunità e sarà utilizzato con la collaborazione delle varie associazioni di volontariato che operano in città». Un servizio rivolto quindi a persone prive di rete familiare, con temporanea riduzione delle capacità motorie.

