Il taxi resta un miraggio: «Poche richieste, non serve» 

Per alcuni è un servizio necessario, per altri invece inutile, sta di fatto che a Quartucciu, tredicimila residenti, non ci sono taxi. Un servizio non previsto dal Comune che ancora non si è dotato di un vero e proprio regolamento.

«È un’esigenza per i cittadini e le cittadine? Non credo», domanda stizzito l’assessore alle attività produttive, Carlo Secci. «Nessuno ci ha mai fatto una richiesta, dubito che ci sia la fila per prendere il taxi, considerati i costi. Piuttosto, bisognerebbe migliorare i collegamenti con i mezzi pubblici».

Eppure capita spesso che i quartuccesi abbiano bisogno di usufruire del servizio e così chiamano i tassisti di Cagliari. «Noi possiamo garantire il servizio solo la chiamata arriva attraverso il radiotaxi, possiamo andare a prendere i clienti, ma non possiamo sostare a Quartucciu, questo perché abbiamo la licenza su Cagliari», spiega Massimo Orrù, tassista nel capoluogo, «ora non so bene la mole di lavoro specifico in città, capirlo in base alle chiamate che riceviamo non è semplice, visto che il lavoro è coperto non solo dai taxi, ma anche dagli Ncc e dal servizio pubblico».

Niente Taxi dunque, ma alcuni mezzi con noleggio con conducente, che però non sempre è facile trovare operativi durante il periodo invernale. Il regolamento del Comune – approvato dal Consiglio comunale nel 2014 – prevede nove licenze attive, il massimo consentito per il servizio di noleggio. Operativi però sono in otto.«Dalla loro concessione iniziale ci sono state cessioni sempre a persone con i requisiti, ma mai nuove assegnazioni. Le richieste sono nate quando gli hotel della costa avevano tante richieste per prendere i turisti da e per l’aeroporto in orari strani. La verità è che poco servono alle esigenze della città», aggiunge Secci.

«Il mercato non è quello locale, ma turistico e si muove molto durante la stagione estiva, tra maggio e ottobre, ma dorme durante quella invernale», spiegano da Turmo Travel, «se ci fosse una più ampia richiesta, il servizio potremmo garantirlo tutto l’anno, ma non è il cittadino di Quartucciu a richiederlo».

