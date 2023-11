«Il tavolo non è riuscito a tenere unita la coalizione» 

Domani i Progressisti saranno al Teatro Doglio, dove andrà in scena la “Rivoluzione gentile” di Renato Soru. Ci saranno anche Liberu e Più Europa. «Abbiamo previsto una grande assemblea alle 17 e invitiamo cittadine e cittadini a partecipare a momenti di approfondimento di questo percorso, che è lungo e sicuramente non si chiuderà domani», si legge in una nota del partito di Massimo Zedda, Francesco Agus, Luciano Uras e Francesca Ghirra. Ieri nessuno dei due era al tavolo che ha proclamato Alessandra Todde candidata del Campo largo. «Il tavolo della coalizione aveva posto come primo punto fondamentale l’esigenza di riunire e tenere unita la coalizione – spiegano i due consiglieri regionali – constatiamo, invece, il restringimento del perimetro del campo, sempre meno largo e sempre più conflittuale, esternamente ed internamente alle forze politiche che lo compongono. Non accorgersi di questo sarebbe miope e sbagliato».

In ogni caso, a dispetto della candidatura di Soru, i Progressisti pensano che «le prossime elezioni regionali si possano vincere, ritrovando l’unità di tutte le forze politiche e movimenti». Insomma, il centrosinistra è spaccato, ma Zedda e Agus non escludono una ricucitura. Ma perché questo si verifichi, una delle parti in causa dovrebbe fare un passo indietro. Cioè, o Alessandra Todde o Renato Soru dovrebbero rinunciare alla propria candidatura. Ed è molto più facile che sia l’ex governatore a ritornare sui suoi passi. Cosa che farebbe, probabilmente, se in questo pre mese di campagna elettorale Todde si dimostrasse ai suoi occhi, e a quelli dei Progressisti, la candidata giusta. (ro. mu.)

