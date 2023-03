Il tavolo di Teresa alla Biennale 

Teresa Carracoi, di Bari Sardo, 18 anni compiuti ieri, vola col suo tavolo di design alla Biennale di Venezia, insieme alla docente Denise Porcu. Teresa ha progettato un tavolo esagonale scomponibile, ideato per creare uno spazio aggiuntivo nelle abitazioni ormai sempre più piccole. Perché il tema attorno al quale sviluppare il progetto era ri-configurare lo spazio domestico per il vivere contemporaneo, dopo l’esperienza della pandemia e del lockdown che ha costretto buona parte della popolazione in casa, tra smart working e lezioni online.

Il concorso

Il suo progetto, unico a rappresentare la Sardegna, è stato selezionato per il concorso New Design 2023, indetto dal Miur, e verrà esposto in esclusiva alla Biennale di Venezia, a novembre prossimo. Teresa ha una spiccata sensibilità e una passione per tutto ciò che è arte e design. Non sa ancora quale strada intraprenderà alla fine del suo percorso di studi al liceo artistico Mario Delitala di Lanusei, per ora incassa il suo bel traguardo con gli occhi illuminati dall’emozione. «Sono al settimo cielo. Per me è una grandissima soddisfazione. Ho pensato agli anni della pandemia e a chi vive in città, a chi era costretto a studiare o lavorare a casa, alle famiglie con più figli in Dad in piccoli appartamenti. Sono partita dalla struttura dell’alveare, dai fiocchi di neve e dalla rete che formano le gocce d’acqua. Così è nato il tavolo esagonale».

Percorsi

A Venezia con lei, andrà la professoressa di discipline progettuali, Denise Porcu che l’ha accompagnata in questo percorso: «Sono entusiasta del traguardo raggiunto da Teresa e dalla nostra scuola, che porta i ragazzi in un ambiente dove si respira arte. È una questione di crescita dei ragazzi e delle opportunità. Questa rappresenta un’opportunità per i ragazzi che riescono a capire che se lavorano e si impegnano possono raggiungere un risultato eccellente, che si può aprire un mondo completamente diverso. È un modo per conoscere e far conoscere la tua arte, per conoscere realtà diverse».