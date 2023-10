Il tavolo della cena di Shabbat con 203 posti vuoti per i rapiti 

Roma. Nomi, volti, e un posto vuoto apparecchiato per la cena di Shabbat. Da Tel Aviv a Roma, le Comunità ieri hanno allestito una tavolata in ricordo delle “sorelle e dei fratelli” ostaggio di Hamas dall’attacco a Israele del 7 ottobre. E dal governo israeliano arriva l’appello sui social a lasciare vuoto un posto a tavola. Nel quartiere ebraico di Roma la tavola imbandita con vino, piatti e candele, costeggia le mura della Sinagoga. Sono 203 i posti riservati alle persone rapite, e dietro ogni sedia la foto di un ostaggio con il nome e la scritta: “Rapito dalla sua abitazione da Hamas”. «Ci serve per ricordare che circa 200 persone sono ostaggio nei bunker di Gaza», dice il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun.

